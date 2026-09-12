На военном заводе в Болгарии прогремели взрывы

Пожар произошел на складах военного завода «Емко» близ села Царева-Ливада в районе города Трявна в Болгарии, также прогремели взрывы. Об этом сообщает канал Nova со ссылкой на местные власти.

В Болгарии прогремел взрыв на складе боеприпасов военного завода

Охрану складов оперативно эвакуировали. Никто не пострадал. Район ЧП оцеплен.

По данным властей, угрозы местному населению нет.

Ранее в Польше произошел пожар на предприятии WB Electronics, которое занимается сборкой беспилотников для ВСУ.

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:ВзрывЗаводБолгария

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