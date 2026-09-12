На военном заводе в Болгарии прогремели взрывы
12 сентября 202609:19
Юлия Савченко
Пожар произошел на складах военного завода «Емко» близ села Царева-Ливада в районе города Трявна в Болгарии, также прогремели взрывы. Об этом сообщает канал Nova со ссылкой на местные власти.
Охрану складов оперативно эвакуировали. Никто не пострадал. Район ЧП оцеплен.
По данным властей, угрозы местному населению нет.
Ранее в Польше произошел пожар на предприятии WB Electronics, которое занимается сборкой беспилотников для ВСУ.
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