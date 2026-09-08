СМИ: Экс-министр связи Никифоров сбежал в ОАЭ после обвинений в организации пирамиды

Следователи планировали его задержать одновременно с бизнес-партнером Азатом Тухватуллиным 31 августа. Однако в ночь перед операцией Никифоров выехал из квартиры в «Москва-Сити» и вылетел на частном бизнес-джете из аэропорта «Внуково» в ОАЭ.

Никифоров был назначен министром связи в мае 2012 года в возрасте 29 лет по предложению тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева и стал самым молодым членом правительства РФ.

До побега из страны следователи МВД предъявили экс-чиновнику обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

