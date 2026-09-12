Над Россией сбили 230 украинских беспилотников

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России более 200 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.

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В период с 20.00 мск 11 сентября до 08.00 12 сентября военные сбили 230 дронов.

Беспилотники нейтрализовали в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой областях, а также над Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями. Кроме того, дроны ликвидировали в Крыму и над водами Азовского и Черного морей.

Ранее в Самарской области ВСУ попытались атаковать промышленные предприятия, пострадал один человек.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

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