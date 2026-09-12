Над Россией сбили 230 украинских беспилотников

В период с 20.00 мск 11 сентября до 08.00 12 сентября военные сбили 230 дронов.

Беспилотники нейтрализовали в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой областях, а также над Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями. Кроме того, дроны ликвидировали в Крыму и над водами Азовского и Черного морей.

Ранее в Самарской области ВСУ попытались атаковать промышленные предприятия, пострадал один человек.

