В Самарской области ВСУ предприняли попытку атаки на промышленные предприятия

ВСУ попытались атаковать промышленные предприятия в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев на платформе «Макс».

В Пермском крае БПЛА атаковали два промышленных объекта

«По оперативным данным – погибших нет. Один житель госпитализирован», - отметил губернатор.

По его словам, после атаки повреждены несколько многоквартирных домов. Власти развернули штаб, проводится ликвидация последствий действий противника.

Ранее в Таганроге Ростовской области из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание здания магазина, никто не пострадал.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВСУСамарская Область

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