В Самарской области ВСУ предприняли попытку атаки на промышленные предприятия
12 сентября 202608:27
Юлия Савченко
ВСУ попытались атаковать промышленные предприятия в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев на платформе «Макс».
«По оперативным данным – погибших нет. Один житель госпитализирован», - отметил губернатор.
По его словам, после атаки повреждены несколько многоквартирных домов. Власти развернули штаб, проводится ликвидация последствий действий противника.
Ранее в Таганроге Ростовской области из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание здания магазина, никто не пострадал.
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