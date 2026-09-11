Экс-министра связи РФ Николая Никифорова объявили в розыск
Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова. Соответствующая информация появилась в официальной базе розыска правоохранительного ведомства, передает «Коммерсант».
По данным издания, экс-чиновнику заочно предъявлено обвинение по уголовному делу финансовой пирамиды Finiko. Следствие считает Никифорова одним из создателей криминальной организации и инкриминирует ему формирование преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере. После ухода с государственной службы в 2018 году бывший министр проживает в ОАЭ.
Никифоров возглавлял Минкомсвязь, ныне преобразованное в Минцифры, с 2012 по 2018 год. Потерпевшими по делу финансовой пирамиды признаны около 8 тысяч человек, а общая сумма ущерба оценивается примерно в пять миллиардов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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