Власти Казахстана заявили, что поставок бензина АИ-92 в Россию не было

Нефтеперерабатывающие заводы Казахстана в текущем году не поставляли в Россию бензин АИ-92. Об этом заявили в министерстве энергетики республики, передает ТАСС.

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В ведомстве пояснили, что реализацию экспортного объема топлива осуществляют при наличии соответствующих договоренностей между странами и с безусловным обеспечением потребностей внутреннего рынка Казахстана.

«В этой связи отгрузка автомобильного бензина АИ-92 c НПЗ Республики Казахстан в Российскую Федерацию не осуществлялась в 2026 году», - рассказали в министерстве.

Ранее СМИ сообщили, что в июле двум крупным НПЗ Казахстана разрешили отправить в Россию по 17,5 тысячи тонн бензина Аи-92, однако заводы якобы отказались от выделенных им квот.

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ФОТО: РИА Новости
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