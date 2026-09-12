Власти Казахстана заявили, что поставок бензина АИ-92 в Россию не было

В ведомстве пояснили, что реализацию экспортного объема топлива осуществляют при наличии соответствующих договоренностей между странами и с безусловным обеспечением потребностей внутреннего рынка Казахстана.

«В этой связи отгрузка автомобильного бензина АИ-92 c НПЗ Республики Казахстан в Российскую Федерацию не осуществлялась в 2026 году», - рассказали в министерстве.

Ранее СМИ сообщили, что в июле двум крупным НПЗ Казахстана разрешили отправить в Россию по 17,5 тысячи тонн бензина Аи-92, однако заводы якобы отказались от выделенных им квот.

