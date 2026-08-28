Экс-директор Газманова получил семь лет колонии за мошенничество

Дмитрий Царенко, бывший директора народного артиста РФ Олега Газманова, получил семь лет колонии по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

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Хорошевский суд Москвы признал Царенко виновным в хищении прибыли от концертов певца. Речь идёт о сумме более 15 млн рублей.

Сам Царенко также подал иск против Газманова. Он потребовал от певца вернуть 44 млн рублей, назвав эти деньги неосновательным обогащением.

Ранее Газманов рассказал, что схема хищения была обнаружена по итогам аудита, а после увольнения Царенко гонорары внезапно выросли на 30–40%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
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