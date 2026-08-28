Экс-директор Газманова получил семь лет колонии за мошенничество

Хорошевский суд Москвы признал Царенко виновным в хищении прибыли от концертов певца. Речь идёт о сумме более 15 млн рублей.

Сам Царенко также подал иск против Газманова. Он потребовал от певца вернуть 44 млн рублей, назвав эти деньги неосновательным обогащением.

Ранее Газманов рассказал, что схема хищения была обнаружена по итогам аудита, а после увольнения Царенко гонорары внезапно выросли на 30–40%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

