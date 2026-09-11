Годовщина терактов: 2977 БПЛА выстроились в небе над Нью-Йорком в башни-близнецы
В Нью-Йорке прошла памятная церемония жертв терактов 11 сентября 2001 года, сообщает The Daily Telegraph.
В ее рамках с помощью 2977 светящихся дронов были воссозданы башни-близнецы. Шоу «2977 огней над Гудзоном» было организовано при поддержке выживших, членов семей жертв и сотрудников экстренных служб.
Мероприятие стало дополнением к ежегодной художественной композиции «Дань памяти в свете», которая включает 88 вертикальных прожекторов, расположенных в две колонны и символизирующих два небоскреба, в которые 25 лет назад врезались самолеты.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассекретит документы, в том числе, и о терактах 11 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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