Годовщина терактов: 2977 БПЛА выстроились в небе над Нью-Йорком в башни-близнецы

В ее рамках с помощью 2977 светящихся дронов были воссозданы башни-близнецы. Шоу «2977 огней над Гудзоном» было организовано при поддержке выживших, членов семей жертв и сотрудников экстренных служб.

Мероприятие стало дополнением к ежегодной художественной композиции «Дань памяти в свете», которая включает 88 вертикальных прожекторов, расположенных в две колонны и символизирующих два небоскреба, в которые 25 лет назад врезались самолеты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассекретит документы, в том числе, и о терактах 11 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

