Часть автовладельцев в России освободят от уплаты утильсбора
Это коснется автомобилистов, чьи транспортные средства были зарегистрированы не позднее 31 декабря 2025 года на воссоединенных территориях.
В России собираются освободить часть автовладельцев от уплаты утильсбора. Кроме того, автомобилистам на воссоединенных территориях не нужно будет выплачивать таможенные платежи и госпошлины при регистрации. В стране уже действует закон, упрощающий регистрацию автомобилей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
При этом некоторые специалисты считают, что в РФ необходимо вводить «санкции» в отношении тех, кто не занимается локализацией. Однако в отрасли отмечают, что повышение утильсбора и ужесточение регулирования могут привести к тому, что иностранным автопроизводителям будет невыгодно работать в России.
БЕЗ УТИЛЬСБОРА И ГОСПОШЛИН
В МВД предложили освободить часть российских автовладельцев от пошлин и утильсбора. Речь идет об автомобилистах, чьи машины зарегистрированы не позднее 31 декабря 2025 года на воссоединенных территориях. Их предложили освободить от уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и государственной пошлины при регистрации.
В подготовленном МВД России проекте постановления правительства об установлении случаев регистрации транспорта жителей воссоединенных территорий также предусматривается освобождение автовладельцев от оценки соответствия транспортного средства требованиям законодательства в сфере техрегулирования, представления диагностических карт и таможенных документов.
Проект постановления устанавливает случаи предоставления госуслуг по регистрации транспортных средств, владельцами которых являются граждане и организации, проживающие или осуществляющие свою деятельность на территориях воссоединенных регионов РФ. В ГИБДД уточнили, что, если предложение будет принято законодателями, оно коснется жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.
Летом 2026 года президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию автомобилей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, пишет RT. В связи с этим вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН объяснил, какие изменения несет новый закон и какие категории авто получат льготные условия.
«В первую очередь речь идет об автомобилях, которые ранее стояли на другом учете. Для их владельцев создают льготные условия — чтобы они могли поставить машины на учет и зарегистрировать. Этот закон действительно упростит процедуру», - заметил он.
ПОВЫШЕНИЕ УТИЛЬСБОРА
1 декабря 2025 года в России вступили в силу обновленные правила расчета утилизационного сбора. Обязательный платеж единовременно вносят импортеры и производители при ввозе или выпуске техники в обращение. Ставка платежа зависит от мощности и объема двигателя. Льготный сбор при ввозе машины из-за границы вносят физлица, если мощность двигателя транспортного средства не превышает 160 лошадиных сил.
Отмечается, что поступления в федеральный бюджет России от утильсбора за 7,5 месяцев 2026 года достигли 309,2 млрд рублей, пишут «Известия». Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Однако накануне старший управляющий директор—начальник управления по работе с клиентами транспорта и автомобилестроения «Сбера» Антон Кирюхин на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) выступил за ужесточение регулирования в сфере локализации автомобилей. По его словам, необходимо вводить «санкции» в отношении тех, кто локализацией не занимается, а продолжает сборку, максимум сварку и окраску, пишет «Коммерсантъ».
При этом адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько считает, что бесконечное повышение утильсбора и ужесточение регулирования могут привести к тому, что иностранным автопроизводителям станет просто невыгодно работать в России.
«Нужно уменьшать утильсборы, делать больше льгот и так далее. Невозможно бесконечно закручивать гайки и повышать стоимость автомобиля за счет введения всех этих санкций, штрафов и так далее. В какой‑то момент многим производителям будет просто невыгодно производить и продавать машины в России. Никто пока не знает, где этот предел, но мне кажется, что он уже близок. В Китае машина стоит один миллион рублей, а у нас — три. Если она будет стоить четыре‑пять миллионов рублей — это уже предел возможностей. Надо понимать, что наши граждане в последние годы не сильно богатеют. Нужно учитывать покупательную способность», - подчеркнул он в беседе с НСН.
Ранее руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в пресс-центре НСН заметил, что утильсбор является негативным фактором, который приводит к отставанию российского АПК.
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