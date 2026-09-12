Часть автовладельцев в России освободят от уплаты утильсбора

При этом некоторые специалисты считают, что в РФ необходимо вводить «санкции» в отношении тех, кто не занимается локализацией. Однако в отрасли отмечают, что повышение утильсбора и ужесточение регулирования могут привести к тому, что иностранным автопроизводителям будет невыгодно работать в России.

БЕЗ УТИЛЬСБОРА И ГОСПОШЛИН

В МВД предложили освободить часть российских автовладельцев от пошлин и утильсбора. Речь идет об автомобилистах, чьи машины зарегистрированы не позднее 31 декабря 2025 года на воссоединенных территориях. Их предложили освободить от уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и государственной пошлины при регистрации.