Экс-партнер Тимура Иванова лишился имущества и получил восемь лет за взятки

По версии следствия, глава заключившей с Минобороны госконтракты компании «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин передавал Иванову и Бородину деньги за общее покровительство. Кроме того, на их участках в Тверской области он за свой счёт построил два дома, две бани, две вертолётные площадки, ангары и дом охраны.

Отмечается, что дело Бородина, который заключил сделку со следствием и признал вину, было выделено в отдельное производство. По решению Симоновского суда Москвы, ему было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в 500 млн рублей.

Кроме того, Бородин лишился имущества на почти на 1,4 млрд, которое было получено им в результате совершения преступлений - его суд изъял в доход федерального бюджета.

Ранее Иванов, получивший 13,5 лет лишения свободы за хищение свыше четырех млрд рублей, отказался признавать вину в незаконном обороте оружия и получении взяток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

