В Индии подготовили для Путина шоколадных матрешек и традиционные сладости

К приезду Путина кондитеры изготовили шоколадных матрешек, которые символизируют культурное наследие, традиции, единство и преемственность России. Кроме того, была создана шоколадная композиция с российскими архитектурными достопримечательностями.

«Повара также подготовили тхали с традиционными индийскими сладостями и... конфетами с кардамоном, шафраном, розой, имбирем и фенхелем, отдавая дань обеим культурам», - отмечает СМИ.

Саммит БРИКС проходит в Индии 12–13 сентября, пишет «Радиоточка НСН».

