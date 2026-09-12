В Индии подготовили для Путина шоколадных матрешек и традиционные сладости

Сладости подготовили в Нью-Дели для президента России Владимира Путина в честь приезда российского лидера на саммит БРИКС. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV.

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К приезду Путина кондитеры изготовили шоколадных матрешек, которые символизируют культурное наследие, традиции, единство и преемственность России. Кроме того, была создана шоколадная композиция с российскими архитектурными достопримечательностями.

«Повара также подготовили тхали с традиционными индийскими сладостями и... конфетами с кардамоном, шафраном, розой, имбирем и фенхелем, отдавая дань обеим культурам», - отмечает СМИ.

Саммит БРИКС проходит в Индии 12–13 сентября, пишет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Демьянчук
ТЕГИ:БриксВладимир ПутинИндия

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