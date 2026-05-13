Экс-глава самарского МЧС отправится в колонию на 11 лет за взятки
Ленинский суд Самары вынес приговор бывшему начальнику регионального управления МЧС Олегу Бойко и его соучастникам по делу о коррупции на сумму около 100 миллионов рублей, передает РЕН ТВ
Подсудимые обвинялись в получении взяток от коммерсантов за покровительство при заключении государственных контрактов и содействии в прохождении проверок.
По версии следствия, схема действовала несколько лет: деньги переводились по вымышленным основаниям в рамках фиктивных договоров на передачу и обслуживание оборудования. При этом Бойко публично заявлял о борьбе с коррупцией внутри ведомства и проведении профилактической работы.
Суд назначил Олегу Бойко 11 лет колонии строгого режима и обязал выплатить в пользу государства 294 миллиона рублей. Его соучастники из числа госслужащих — Игорь Дахно, Алексей Мамыкин, Дмитрий Зинин и Антон Палушкин — получили по 8 лет строгого режима и крупные штрафы.
Ранее бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, осужденный на 13,5 лет колонии за взятки, попросил отправить его на спецоперацию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Пентагон заявил о закупке более 10 тысяч крылатых ракет
- Экс-глава самарского МЧС отправится в колонию на 11 лет за взятки
- СМИ: Бывший брянский губернатор Богомаз перейдет в Госдуму
- Россиянам раскрыли неочевидную пользу пения и занятиями вокалом
- Россиянам объяснили, кто заплатит налог по вкладам в 2026 году
- Россиянам прояснили права при сокращении штатов на работе
- Аналитик энергорынка объяснил рекордные поставки российского газа в ЕС
- Политолог не увидел в интервью Мендель попытки США убрать Зеленского
- Юрист сообщил, кто получит многомиллионное наследство Владимира Молчанова
- Контрактникам на СВО спишут долги до 10 миллионов рублей