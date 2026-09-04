Экс-министр связи Никифоров стал фигурантом дела о финансовой пирамиде Finiko

Бывший министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров стал фигурантом уголовного дела о незаконной деятельности финансовой пирамиды Finiko.

СМИ: Украинец вывел из России около 20 млрд рублей через финансовую пирамиду

Следователи МВД предъявили экс-чиновнику обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере, передает «Коммерсант». По версии следствия, бывший министр является одним из создателей пирамиды, в результате деятельности которой у 8 тысяч обманутых вкладчиков были похищены 5 млрд рублей.

Собранные таким образом средства выводились за границу при участии архитектурного бюро «Иннополис Архитект», занимающегося застройкой наукограда Иннополис — города-спутника Казани.

Обвинение предъявлено заочно, поскольку Никифоров, который в свое время стал самым молодым министром в современной российской истории, в настоящее время находится за пределами Российской Федерации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:СудМошенничество

Горячие новости

Все новости

партнеры