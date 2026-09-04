Экс-министр связи Никифоров стал фигурантом дела о финансовой пирамиде Finiko
Бывший министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров стал фигурантом уголовного дела о незаконной деятельности финансовой пирамиды Finiko.
Следователи МВД предъявили экс-чиновнику обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере, передает «Коммерсант». По версии следствия, бывший министр является одним из создателей пирамиды, в результате деятельности которой у 8 тысяч обманутых вкладчиков были похищены 5 млрд рублей.
Собранные таким образом средства выводились за границу при участии архитектурного бюро «Иннополис Архитект», занимающегося застройкой наукограда Иннополис — города-спутника Казани.
Обвинение предъявлено заочно, поскольку Никифоров, который в свое время стал самым молодым министром в современной российской истории, в настоящее время находится за пределами Российской Федерации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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