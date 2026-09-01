«Фишинг не набирает обороты, это не какая-то новая схема, просто мошенники используют текущие инфоповоды в своих целях. Мы это видим в День защитника Отечества, Международный женский день, на майские праздники, когда появляется якобы огромное количество туров. Сейчас, думаю, эксплуатируется тема Дня знаний, родительских чатов. Сама мошенническая схема не меняется — меняется только ее визуальное восприятие. Вместе с тем мошенники тоже эволюционируют, их технологии развиваются, изменяется подход, выстраиваются схемы, связанные с актуальной повесткой. Поэтому так важно заниматься просвещением пользователей в вопросах базовых принципов информационной безопасности», — сказал Дворянский.

Собеседник НСН добавил, что все отрасли сталкиваются с угрозой фишинга примерно одинаково, в этой ситуации поможет только информирование и обучение персонала.

«В чистом виде отрасли-лидера или отрасли-аутсайдера нет. Есть банковская отрасль, она всегда более защищена, фишинговые письма там не пройдут. В других отраслях дела обстоят немножко похуже. В целом все отрасли нашей экономики равны перед злоумышленниками. Банки атакуют не меньше, чем все остальные организации. Мошенники могут находить различные клиентские базы или базы контактов, могут покупать их, также возможно, что кто-то из сотрудников неудачно засветил свою почту. Поможет только информирование и обучение персонала, работа с сотрудниками, имитация атак. Причем это должна быть не разовая история, а постоянный и регулярный процесс: раз в квартал, не реже. Надо информировать работников о новых видах атак, рассказывать, показывать, а спустя какое-то время тестировать и проверять, как сотрудники пользуются информацией», — отметил он.

Ранее в сфере кибербезопасности объяснили, что о человеке можно собрать подробную информацию из открытых источников без специальных программ, поскольку пользователи сами активно оставляют данные в интернете. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

