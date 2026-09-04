ВС РФ признал законным первый приговор экс-замглавы МО Иванову

Верховный суд России признал законным приговор бывшему первому заместителю министра обороны Тимуру Иванову, сообщает ТАСС.

Экс-замминистра обороны Иванов подал жалобу на отказ отправить его на спецоперацию

Как заявил адвокат осужденного Денис Балуев, рассмотрение кассационных жалоб проходило в закрытом режиме. Оба осужденных — Иванов и Антон Филатов лично прибыли в здание высшей судебной инстанции для участия в слушаниях. Их правозащитники просили отменить приговор и отправить дело на пересмотр. Изучив материалы, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для изменения решений нижестоящих инстанций.

Иванов получил 13 лет лишения свободы за растрату при покупке паромов для Керченской переправы и вывод 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Он отказался обжаловать свой приговор.

Ранее Иванов не признал вину по делу о взятках на 1,3 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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