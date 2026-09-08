«Нечем платить»: Трунов усомнился, что Долина сможет получить деньги от мошенников
Судебная тяжба певицы Ларисы Долиной с обманувшими ее мошенниками может длиться до конца ее жизни, наследники получить деньги уже не смогут, сказал НСН Игорь Трунов.
Теоретически певица Лариса Долина может получить с мошенников, которые обманули ее с квартирой в Хамовниках, 176 млн рублей, однако вряд ли она когда-либо увидит эти деньги, поскольку осужденным, судя по всему, нечего возвращать исполнительнице. Об этом НСН заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.
Лефортовский суд Москвы взыскал 114 миллионов 455 тысяч рублей по иску певицы Ларисы Долиной с мошенников, обманувших певицу с квартирой в Хамовниках, сообщило РИА Новости. Суд вынес решение по иску к двум мошенникам — Анжеле Цырульниковой и Андрею Основе, а исковые требования в отношении Артура Каменецкого выделили в отдельное дело из-за невозможности установить его местонахождение. Трунов объяснил, какую сумму фактически может получить Долина с учетом предыдущих заседаний в Йошкар-Оле.
«Здесь сложная система решений. Долина требовала 176 млн рублей, но до этого состоялись решения суда Йошкар-Олы. С Дмитрия Леонтьева и Андрея Основы в январе 2025 года взыскали 69 млн рублей, с десяти ответчиков, включая четырех фигурантов уголовного дела, в сентябре 2025 года взыскали 62 млн рублей, в декабре 2025 года с девяти дропперов взыскали 49 млн рублей. Теперь еще 114 млн рублей взыскал Лефортовский суд. Это перекрывающиеся решения по разным искам, где часть сумм поглощают друг друга, часть покрывается разными фрагментами одного ущерба. Реальный потолок, который может достаться Долиной, — это 176 млн рублей», — сказал Трунов.
Вместе с тем юрист усомнился, что певица сможет вернуть себе деньги.
«Здесь несколько человек выпали: Леонтьев заключил контракт с Минобороны и убыл в зону СВО, местонахождение Артура Каменецкого установить не удалось, он судим и, видимо, понимает, что пропавшего без вести человека объявляют в розыск и что дело приостанавливается. Отмечу, что все это посредники, которые получили копейки за свои услуги, а к ним предъявлены сумасшедшие иски, а основной злодей, который получил все деньги, неизвестен и не привлечен. Эти люди на грани признания их самих потерпевшими, они до конца не понимали, что будут делать с их счетом или картой, через которые прошли какие-то деньги. Но суд вынес свое решение, деваться некуда, судебные приставы возбуждают исполнительные производства, делают запросы в банки, в реестр ГИБДД, арестовывают имущество и продают его с торгов», — добавил собеседник НСН.
Трунов указал на то, что судебная тяжба Долиной может длиться бесконечно.
«Понятно, что у осужденных нет возможности вернуть деньги. Если имущества нет, пристав составляет акт о невозможности взыскания и прекращает производство. Долина может в течение трех лет подать этот исполнительный лист по новой, и судебные приставы будут искать заново. Если Долина не подаст исполнительный лист заново, иск сгорает, и ничего не взыскивается. Дело может продолжаться бесконечно (правда, наследники Долиной судиться уже не смогут), но реальная практика говорит о то, что это бесперспективная история: дело есть, суд выигран, а толку мало. Единственное, что смогут сделать в этом случае приставы, — закрыть выезд из страны. Поскольку иск солидарный, невозможно заплатить свою долю и получить свободу выезда. Но этот стимул работает на незначительных суммах», — подчеркнул юрист.
В заключение собеседник НСН пояснил, что с ушедшего на СВО Леонтьева Долина также сможет впоследствии взыскать деньги.
«Когда Леонтьев вернется, суд возобновит гражданское производство и рассмотрит иск по существу. Долина сможет требовать с него свою долю ущерба. Даже если Леонтьев будет освобожден от уголовной ответственности (например, получит медаль), это не отменяет гражданско-правовую ответственность. Освобождение от уголовного наказания по статье 78.1 УК РФ — это нереабилитирующее основание, оно не означает, что ущерб возмещать не нужно», — заявил он.
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