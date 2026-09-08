Теоретически певица Лариса Долина может получить с мошенников, которые обманули ее с квартирой в Хамовниках, 176 млн рублей, однако вряд ли она когда-либо увидит эти деньги, поскольку осужденным, судя по всему, нечего возвращать исполнительнице. Об этом НСН заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.

Лефортовский суд Москвы взыскал 114 миллионов 455 тысяч рублей по иску певицы Ларисы Долиной с мошенников, обманувших певицу с квартирой в Хамовниках, сообщило РИА Новости. Суд вынес решение по иску к двум мошенникам — Анжеле Цырульниковой и Андрею Основе, а исковые требования в отношении Артура Каменецкого выделили в отдельное дело из-за невозможности установить его местонахождение. Трунов объяснил, какую сумму фактически может получить Долина с учетом предыдущих заседаний в Йошкар-Оле.

«Здесь сложная система решений. Долина требовала 176 млн рублей, но до этого состоялись решения суда Йошкар-Олы. С Дмитрия Леонтьева и Андрея Основы в январе 2025 года взыскали 69 млн рублей, с десяти ответчиков, включая четырех фигурантов уголовного дела, в сентябре 2025 года взыскали 62 млн рублей, в декабре 2025 года с девяти дропперов взыскали 49 млн рублей. Теперь еще 114 млн рублей взыскал Лефортовский суд. Это перекрывающиеся решения по разным искам, где часть сумм поглощают друг друга, часть покрывается разными фрагментами одного ущерба. Реальный потолок, который может достаться Долиной, — это 176 млн рублей», — сказал Трунов.