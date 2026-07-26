Опасное восхождение: На Эльбрусе погибли 5 иностранных туристов
Это очередная за неделю трагедия на горе. 19 июля с Эльбруса сорвались отец и сын, ребенок погиб.
На Эльбрусе погибли пять иностранных туристов. Накануне группа из семи альпинистов застряла на высоте 5 тысяч 100 метров. Их маршрут был зарегистрирован. Однако это не единственный инцидент на горе за последнюю неделю.
На прошлых выходных на Эльбрусе погиб 11-летний ребенок. Он и его отец, который при падении с высоты получил травмы, не зарегистрировали свой маршрут. Специалисты призывают туристов предупреждать МЧС о экстремальном отдыхе.
ПОГИБШИЕ НА ЭЛЬБРУСЕ
На Эльбрусе погибли пять альпинистов из Боснии и Герцеговины. Из всей группы удалось спастись лишь двум туристам, пишет Telegram-канал Shot.
Известно, что один из выживших сумел самостоятельно спуститься с горы и обратиться за помощью, второго обнаружили спасатели в результате поисков. Обоих пострадавших оперативно доставили в медучреждения.
Тела двоих погибших иностранцев были найдены спасателями в районе вершины, сообщили в главном управлении МЧС по Кабардино-Балкарии. Однако в пресс-службе ведомства заявили, что погода не позволяет эвакуировать их с Эльбруса. Поиски еще трех тел продолжаются, пишет РИА Новости.
«Тела двух альпинистов находятся на седловине горы Эльбрус на высоте 5 тысяч 350 метров и будут эвакуированы по погодным условиям», - указано в сообщении.
О просьбе о помощи оставшимся на горе альпинистам стало известно 25 июля. Туристы не могли самостоятельно спуститься с вершины. Они застряли на высоте более 5 тысяч метров на Эльбрусе. Известно, что там двоим из них стало плохо. При этом маршрут путешественников был зарегистрирован заранее.
Для оказания помощи на место ЧП отправились восемь спасателей. Сообщалось, что поисково-спасательная операция может занять от трех до шести часов. Ситуацию осложнили погодные условия.
При этом, согласно предварительной информации, группа иностранных альпинистов была не профессиональной. Канал Baza в «Максе» со ссылкой на местных гидов писал, что изначально погодные условия для восхождения были относительно благоприятными, но скорость ветра достигала 45 км/ч, а к утру усилилась до 70 км/ч. Такой ветер считается критическим для штурма вершины.
По факту гибели туристов Следственным комитетом по региону была организована доследственная проверка, передает РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ по республике.
ДРУГИЕ ИНЦИДЕНТЫ
Однако это не единственная трагедия на Эльбрусе за последнюю неделю. Так, 19 июля на горе сорвались два российских туриста. Сообщалось, что инцидент произошел на высоте примерно 4 тысячи метров. ЧП случилось на восточной вершине Эльбруса. Один человек погиб, второй получил травмы.
При этом позже выяснилось, что погибшим оказался 11-летний мальчик, а его 40-летний отец получил множественные травмы, в том числе перелом ребер и колен. В региональном управлении Следственного комитета рассказали, что семья родом из Донецка, но в последние несколько лет жила в Ставропольском крае.
Telegram-канал Mash передавал, что изначально пострадавшего отца не могли эвакуировать спасатели из-за сложной местности. Позже в пресс-службе регионального МЧС сообщили, что эвакуацию отложили на 20 июля на светлое время суток. Для транспортировки использовали коммерческий вертолет HeliAction.
СМИ писали, что в прошлом году те же туристы уже пытались взойти на вершину Эльбруса, но были вынуждены остановиться в 300 метрах от цели из-за плохого самочувствия ребенка.
При этом обладатель титула «Снежный барс», альпинист Сергей Ефимов в разговоре с НСН подчеркнул, что дети могут быть допущены к восхождениям только с 16 лет.
«Официальный регламент говорит, что если подросток занимается, то с 16 лет ему можно идти на восхождение. Но об этом надо сообщить спасателям, предоставить свой маршрут. Высота 4 тысячи метров — это не самая экстремальная высота. Горная гипоксия начинается с 2 тысяч 500 — 3 тысяч метров из-за нехватки кислорода. Его мало в воздухе, организм начинает работать на износ. Если ребенок еще не сформировался, то будет гипоксия, в итоге самое тяжелое, что может быть — это пневмония и воспаление легких. Но если тренированный организм, то этого можно избежать», - объяснил он.
В свою очередь президент Российского союза спасателей Алексей Дударев в беседе с НСН заявил, что туроператоры должны рассказывать о том, куда они отправляют отдыхающих, чтобы спасатели могли вовремя помочь, но сейчас большинство игнорирует эти правила.
«У нас очень много людей, которые не являются специализированными гидами, водят туристические группы на свой страх и риск в горах или вулканах. Никто не знает, как была организована поездка, пока не случится какая-то беда, а потом уже в этом начинают разбираться следственные органы. Сегодня, к сожалению, нет четкого требования регистрации для туристов. Существует предписание уведомить МЧС о том, что люди отправляются туда и туда. Но никто не накажет, если этого не сделать. Зато потом будет возмущение, что спасатели не смогли моментально прийти на помощь. А вы им сообщили, где будете? На том же Эльбрусе есть требование, чтобы все операторы получали разрешения на организацию восхождений, предоставляли профессиональных гидов, но это сложно проверить. Только рассказывать и показывать людям, что лучше поберечь себя и зарегистрироваться, чем этого не сделать и получить травму», - призвал он.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что два альпиниста сорвались со скал в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, один из них погиб.
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