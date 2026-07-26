Опасное восхождение: На Эльбрусе погибли 5 иностранных туристов

На прошлых выходных на Эльбрусе погиб 11-летний ребенок. Он и его отец, который при падении с высоты получил травмы, не зарегистрировали свой маршрут. Специалисты призывают туристов предупреждать МЧС о экстремальном отдыхе.

ПОГИБШИЕ НА ЭЛЬБРУСЕ

На Эльбрусе погибли пять альпинистов из Боснии и Герцеговины. Из всей группы удалось спастись лишь двум туристам, пишет Telegram-канал Shot.

Известно, что один из выживших сумел самостоятельно спуститься с горы и обратиться за помощью, второго обнаружили спасатели в результате поисков. Обоих пострадавших оперативно доставили в медучреждения.