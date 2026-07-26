В Ростовской области из-за непогоды задержались почти 30 поездов

Отмечается, что из-за ураганного ветра и сильного дождя в Ростове-на-Дону произошло отключение тяговой подстанции и автоматических устройств регулирования движения поездов. Представители Северо-Кавказской железной дороги рассказали, что восстановительные работы до сих пор ведутся.

25 июля губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что непогода в Ростовской области привела к перебоям в системах жизнеобеспечения. Проблемы с энергоснабжением, по данным спасательных служб, были зафиксированы в 15 городах и районах. Кроме того, говорилось, что из-за перебоев в энергоснабжении нарушена работа оборудования, которое обеспечивает подачу воды, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».