В Ростовской области из-за непогоды задержались почти 30 поездов
В Ростовской области из‑за неблагоприятных погодных условий было нарушено движение 27 поездов. Об этом говорится в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.
Сообщалось, что составы следуют с опозданием от получаса до четырех часов.
Отмечается, что из-за ураганного ветра и сильного дождя в Ростове-на-Дону произошло отключение тяговой подстанции и автоматических устройств регулирования движения поездов. Представители Северо-Кавказской железной дороги рассказали, что восстановительные работы до сих пор ведутся.
25 июля губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что непогода в Ростовской области привела к перебоям в системах жизнеобеспечения. Проблемы с энергоснабжением, по данным спасательных служб, были зафиксированы в 15 городах и районах. Кроме того, говорилось, что из-за перебоев в энергоснабжении нарушена работа оборудования, которое обеспечивает подачу воды, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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