Сорвавшегося с Эльбруса вместе с 11-летним сыном мужчину не могут достать из-за сложной местности

Мужчина с переломанными рёбрами и коленями ждет помощи, находясь недалеко от тела своего погибшего ребёнка. Он любитель и мечтал покорить все точки горы. В 2025 году раненый был на северной стороне вместе с ребёнком. На этот раз он выбрал восточную, которая считается самой сложной, но путешественник это проигнорировал.

Во время подъёма мужчина повстречал другого туриста с 14-летним сыном — тот спускался вниз и сообщил, что дальше идти опасно, поэтому взял путь обратно, чтобы не рисковать жизнью ребёнка. Роман это проигнорировал и пошёл вверх. Добрался и начал спуск — в этот момент у них с сыном, согласно предварительным данным, оборвался страховочный трос.

Роман со своим сыном Платоном из Донецка, но последние годы жили в посёлке Рыздвяный Ставропольского края.

В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России уточнили, что инцидент произошел на высоте около 4200–4600 метров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

