При восхождении на Эльбрус группы из 10 человек скончался альпинист
Умерший при восхождении на Эльбрус альпинист состоял группе из десяти человек, сообщает пресс-служба управления СК по Кабардино-Балкарской Республике.
Согласно предварительным данным, мужчина почувствовал себя плохо на высоте 5500 метров, после чего скончался. Следственные органы региона проводят проверку.
По данным регионального ГУ МЧС, информация о гибели альпиниста поступила днем 6 июля очевидцев. Личность погибшего и данные о его регистрации пока не установлены.
Ранее Книга рекордов Гиннеса отказалась признавать восхождение на Эверест россиянина без ног, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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