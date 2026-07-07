При восхождении на Эльбрус группы из 10 человек скончался альпинист

Умерший при восхождении на Эльбрус альпинист состоял группе из десяти человек, сообщает пресс-служба управления СК по Кабардино-Балкарской Республике.

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Согласно предварительным данным, мужчина почувствовал себя плохо на высоте 5500 метров, после чего скончался. Следственные органы региона проводят проверку.

По данным регионального ГУ МЧС, информация о гибели альпиниста поступила днем 6 июля очевидцев. Личность погибшего и данные о его регистрации пока не установлены.

Ранее Книга рекордов Гиннеса отказалась признавать восхождение на Эверест россиянина без ног, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АльпинистыЭльбрус

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