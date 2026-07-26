ВС РФ атаковали «Искандерами» и С-400 военные объекты на Украине

Удары наносились ракетами «Искандер» и С-400. Российские военные ударили по предприятиям ВПК в Киеве, которые производят, собирают и хранят беспилотники и комплектующие к ним. Также под удар попала инфраструктура порта «Черноморск» в Одесской области, где хранили военные грузы и ГСМ.

По Киеву прилетело минимум пять баллистических ракет — взрывы прогремели в Шевченковском, Соломенском и Деснянском районах. Загорелся завод «Королёва», который выпускает элементы корпусов и комплектующие для наведения ракет «Нептун».

Также ударили по АЗС Marshal в Харьковской области, которую использовали для заправки военной техники. Под Краматорском авиация накрыла укрепления ВСУ управляемыми авиабомбами — после ударов начались вторичные детонации на складах с боеприпасами и горючим.

Ранее ВС РФ нанесли групповой удар по помогавшим ВСУ объектам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

