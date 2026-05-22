Подъем на Эверест сложен и для полностью здоровых людей, поэтому достижение альпиниста без ног восхищает силой духа и тела, сообщил НСН обладатель титула «Снежный барс», альпинист Сергей Ефимов.

Российский альпинист Рустам Набиев первым в мире поднялся на Эверест на одних руках. Об этом он сообщил в своих соцсетях. Набиев остался без ног в ходе трагического инцидента в 2015-м году. Ефимов поразился этому достижению.