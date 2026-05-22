«Сила, дух и воля»: «Снежный барс» покорен безногим альпинистом на Эвересте
Восхождение не высочайшую гору в мире только на руках поражает воображение, заявил НСН Сергей Ефимов.
Подъем на Эверест сложен и для полностью здоровых людей, поэтому достижение альпиниста без ног восхищает силой духа и тела, сообщил НСН обладатель титула «Снежный барс», альпинист Сергей Ефимов.
Российский альпинист Рустам Набиев первым в мире поднялся на Эверест на одних руках. Об этом он сообщил в своих соцсетях. Набиев остался без ног в ходе трагического инцидента в 2015-м году. Ефимов поразился этому достижению.
«Это супердостижение. При таком способе подъема каждый участок может оказаться очень сложным. Я вот, честно говоря, не представляю, как ему это удалось, это тяжело и здоровым людям. Он шел со стороны Непала, а там есть ледопад Кхумбу, который является достаточно сложным, имеет большие трещины. Такая история очень сильно повлияет на развитие паралимпизма, в особенности экстремальных видов спорта. Это показывает силу, дух и волю человека. Я слышал, что на Эльбрус забирались люди без ног, но чтобы на Эверест, это просто поражает воображение», — подчеркнул он.
Ранее Ефимов объяснил НСН, почему на восхождение на Эверест возникают пробки из людей.
