МО: ВС РФ поразили объекты военной промышленности в Киеве

Минувшей ночью 26 июля российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по предприятиям военной промышленности в Киеве и объектам инфраструктуры порта «Черноморск» в Одесской области, которые использовались ля доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для обеспечения ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

ВС РФ атаковали «Искандерами» и С-400 военные объекты на Украине

Уточняется, что в украинской столице было поражено промпредприятие «Смарт интеллиджент систем», производившее БПЛА различных модификаций и комплектующих к ним. Кроме того, ВС РФ уничтожили место сборки и хранения дронов в юго-западной части Киева, где с привлечением специалистов украинско-американской компании каждый месяц производили до тысячи беспилотников различного типа. Речь идет в том числе об ударных дронах AQ-400 «Scethe» («Коса»), AQ-100 «Bayonet» («Штык») и разведывательных RQ-100 «Scout» («Скаут»).

Ранее в МО сообщили, что ночью воскресенья российские силы ПВО сбили 133 беспилотника ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВоенныеВСУКиевМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры