МО: ВС РФ поразили объекты военной промышленности в Киеве
Минувшей ночью 26 июля российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по предприятиям военной промышленности в Киеве и объектам инфраструктуры порта «Черноморск» в Одесской области, которые использовались ля доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для обеспечения ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Уточняется, что в украинской столице было поражено промпредприятие «Смарт интеллиджент систем», производившее БПЛА различных модификаций и комплектующих к ним. Кроме того, ВС РФ уничтожили место сборки и хранения дронов в юго-западной части Киева, где с привлечением специалистов украинско-американской компании каждый месяц производили до тысячи беспилотников различного типа. Речь идет в том числе об ударных дронах AQ-400 «Scethe» («Коса»), AQ-100 «Bayonet» («Штык») и разведывательных RQ-100 «Scout» («Скаут»).
Ранее в МО сообщили, что ночью воскресенья российские силы ПВО сбили 133 беспилотника ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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