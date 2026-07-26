МО: ВС РФ поразили объекты военной промышленности в Киеве

Уточняется, что в украинской столице было поражено промпредприятие «Смарт интеллиджент систем», производившее БПЛА различных модификаций и комплектующих к ним. Кроме того, ВС РФ уничтожили место сборки и хранения дронов в юго-западной части Киева, где с привлечением специалистов украинско-американской компании каждый месяц производили до тысячи беспилотников различного типа. Речь идет в том числе об ударных дронах AQ-400 «Scethe» («Коса»), AQ-100 «Bayonet» («Штык») и разведывательных RQ-100 «Scout» («Скаут»).

Ранее в МО сообщили, что ночью воскресенья российские силы ПВО сбили 133 беспилотника ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».