Он также указал на то, что высокие вершины не всегда сложные, а горы пониже, наоборот, могут принести неприятные сюрпризы.



«В горах России есть сложные вершины высотой даже меньше 3000, например, в Краснодарском крае, многие маршруты на них включены в альпинистский классификатор горных вершин. В Крыму такие же сложные вершины едва превышают километр высоты над уровнем моря. Там тоже гибнут неосмотрительные отдыхающие, даже не альпинисты. В то же время на Эльбрус почти на 4000 метров возит канатная дорога, до 5100 метров поднимается ратрак с обычными отдыхающими», — заключил Баранов.

Ранее обладатель титула «Снежный барс» альпинист Сергей Ефимов сказал «Радиоточке НСН», что некоторые альпинисты куда профессиональнее гидов, они знают, что перед восхождением нужно регистрироваться в МЧС.

