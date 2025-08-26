«Высоко — не всегда сложно»: Россиянам рассказали, как правильно покорять горы
Ежегодно на высоты более 4000 метров поднимаются как минимум 10 тысяч человек, 40% из которых составляют спортивные группы, сказал НСН Сергей Баранов.
Почти ни в одной стране мира нет практики обязательного сопровождения гидами при подъеме на любые высоты, исключения составляют вершины в Китае и Эверест в Гималаях, рассказал НСН эксперт РСТ, учредитель компании «Горный Гид» Сергей Баранов. Он подчеркнул, что наличие гида не является гарантией безопасности.
Зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов ранее предложил ввести в России требование о том, чтобы восхождения туристов на высоты более четырех-пяти тысяч метров были разрешены только с сопровождением опытных гидов. В беседе с ТАСС он отметил, что действующее законодательство не запрещает самостоятельные восхождения в горах. Баранов не согласился с таким предложением депутата.
«Я не согласен с идеей обязательного сопровождения гидом на определенных высотах. Эта мера не является универсальной ни по безопасности, ни по праву, ни по практике. Высота слабо коррелирует со сложностью и опасностью. Многие вершины 4000 метров и выше (например, Джантуган, Казбек, Эльбрус с юга) — простые, в сезон доступны просто пешком. Кроме того, нет мировой практики, где гид обязателен по высоте. Даже в Альпах, на Казбеке и в Гималаях сопровождение — рекомендация, а не требование. Исключение — Эверест, но даже это правило введено только в 2025 году. На остальных горах 8000 метров этого правила нет: ни в Непале, ни в Пакистане, ни в Индии. Исключение — Китай», — сказал Баранов.
Он также указал на то, что обязательный гид не является гарантией безопасности при восхождении, а подобная идея больше похожа на попытку монополизации доступа к горным вершинам.
«Также подобная идея ограничит свободу передвижения. Принудительный гид — это монополизация доступа к горам и нарушение прав граждан. Безопасность же обеспечивается не «обязаловкой», а подготовкой. Обязательный гид — не значит гарантия. Помогает не запрет, а образование, описания, культура планирования. Подобная инициатива — удар по спорту. Независимые команды, клубы, альпинисты окажутся под искусственным запретом. Коммерческие компании начнут проводить туры под видом спортивных сборов, если сделать исключение спортсменам, и сейчас уже многие так делают, чтобы избежать госрегулирования», — подчеркнул Баранов.
Он также указал на то, что высокие вершины не всегда сложные, а горы пониже, наоборот, могут принести неприятные сюрпризы.
«В горах России есть сложные вершины высотой даже меньше 3000, например, в Краснодарском крае, многие маршруты на них включены в альпинистский классификатор горных вершин. В Крыму такие же сложные вершины едва превышают километр высоты над уровнем моря. Там тоже гибнут неосмотрительные отдыхающие, даже не альпинисты. В то же время на Эльбрус почти на 4000 метров возит канатная дорога, до 5100 метров поднимается ратрак с обычными отдыхающими», — заключил Баранов.
Ранее обладатель титула «Снежный барс» альпинист Сергей Ефимов сказал «Радиоточке НСН», что некоторые альпинисты куда профессиональнее гидов, они знают, что перед восхождением нужно регистрироваться в МЧС.
