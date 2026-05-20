«Мечта идиота»: Почему на Эвересте собралась пробка из 300 альпинистов
Подобные скопления людей на вершине Эвереста фиксируются ежегодно, рассказал НСН альпинист Сергей Ефимов.
В мае разгар сезона восхождений на Эверест, поэтому там всегда много людей в это время года, однако профессиональных альпинистов среди них — единицы, рассказал НСН обладатель титула «Снежный барс», альпинист Сергей Ефимов.
Более 300 человек, планирующих штурмовать вершину Эвереста, образовали пробку. Верхолазы отмечают, что на маршруте до вершины не протолкнуться. Как передает канал Shot, многие альпинисты выбрали для восхождения 20 мая из-за хорошей погоды, однако Ефимов подчеркнул, что в этот период подобные пробки фиксируются ежегодно ввиду сезонности.
«Сейчас самое время для восхождения на Эверест. А вообще такие пробки бывают почти каждый год, это обычное явление для Эвереста. В интернете есть кадры — просто длиннющая очередь, просто стоят люди уже где-то на высоте 8000 метров. Есть видео, кто-то дроном облетел над всей пробкой до вершины, и там можно посчитать количество людей, которые стоят в этой веренице. Но, конечно, скопление большого числа альпинистов на маршруте влияет на безопасность восхождения. Если ты идешь своим темпом, ты можешь грамотно разложить силы, а если стоишь на высоте, потом время теряешь. Есть вероятность не вернуться в базовый лагерь засветло. Это очень опасная тема», — пояснил собеседник НСН.
Большинство людей в таких скоплениях — любители, которые не рискнут обойти пробку, поэтому вынуждены стоять, добавил альпинист.
«Они все стоят на веревочных перилах, а не просто так. Веревка висит, и они к ней пристегнуты жумаром, механическим зажимом. И просто так не обогнать. Если у кого-то есть силы и уверенность в себе, они снимаются со страховки и идут рядом, не пристегнувшись. Это чревато, опасно. В большинстве своем все эти люди, которые стоят в этой очереди, не профессионалы, это начинающие альпинисты, которые заплатили большие деньги. У них "мечта идиота" залезть на Эверест. Так что профессионалу проще обойти их. Но это могут сделать, наверное, только гиды. А гиды идут со своими клиентами, им тоже нельзя вылезать из этой очереди. И никаких общих правил поведения нет, потому что там сборная солянка со всех трасс, у всех свои понимания о правильности, о морали», — рассказал Ефимов.
Ранее Сергей Ефимов объяснял НСН, всегда ли альпинистам нужны профессиональные гиды и почему любители рвутся покорять опасные вершины.
