Более 300 человек, планирующих штурмовать вершину Эвереста, образовали пробку. Верхолазы отмечают, что на маршруте до вершины не протолкнуться. Как передает канал Shot, многие альпинисты выбрали для восхождения 20 мая из-за хорошей погоды, однако Ефимов подчеркнул, что в этот период подобные пробки фиксируются ежегодно ввиду сезонности.

«Сейчас самое время для восхождения на Эверест. А вообще такие пробки бывают почти каждый год, это обычное явление для Эвереста. В интернете есть кадры — просто длиннющая очередь, просто стоят люди уже где-то на высоте 8000 метров. Есть видео, кто-то дроном облетел над всей пробкой до вершины, и там можно посчитать количество людей, которые стоят в этой веренице. Но, конечно, скопление большого числа альпинистов на маршруте влияет на безопасность восхождения. Если ты идешь своим темпом, ты можешь грамотно разложить силы, а если стоишь на высоте, потом время теряешь. Есть вероятность не вернуться в базовый лагерь засветло. Это очень опасная тема», — пояснил собеседник НСН.

Большинство людей в таких скоплениях — любители, которые не рискнут обойти пробку, поэтому вынуждены стоять, добавил альпинист.

«Они все стоят на веревочных перилах, а не просто так. Веревка висит, и они к ней пристегнуты жумаром, механическим зажимом. И просто так не обогнать. Если у кого-то есть силы и уверенность в себе, они снимаются со страховки и идут рядом, не пристегнувшись. Это чревато, опасно. В большинстве своем все эти люди, которые стоят в этой очереди, не профессионалы, это начинающие альпинисты, которые заплатили большие деньги. У них "мечта идиота" залезть на Эверест. Так что профессионалу проще обойти их. Но это могут сделать, наверное, только гиды. А гиды идут со своими клиентами, им тоже нельзя вылезать из этой очереди. И никаких общих правил поведения нет, потому что там сборная солянка со всех трасс, у всех свои понимания о правильности, о морали», — рассказал Ефимов.

