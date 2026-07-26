Зобнин: Футболисты из «Спартака» помогут госпитализированной МакSим

Футболисты московского клуба «Спартак» обсудят, как помочь госпитализированной певице МакSим (Марина Максимова). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на капитана и полузащитника ФК Романа Зобнина.

«Видел, что МакSим попала в больницу. Если нужно финансово помочь, конечно, все это сделаем. Желаем здоровья», - сказал спортсмен.