Зобнин: Футболисты из «Спартака» помогут госпитализированной МакSим

Футболисты московского клуба «Спартак» обсудят, как помочь госпитализированной певице МакSим (Марина Максимова). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на капитана и полузащитника ФК Романа Зобнина.

«Видел, что МакSим попала в больницу. Если нужно финансово помочь, конечно, все это сделаем. Желаем здоровья», - сказал спортсмен.

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До этого певица в своем Telegram-канале написала об отмене концерта 25 июля в Павлодаре из-за ухудшения здоровья на фоне стресса после смерти ее отца. Известно, что состояние здоровья знаменитости резко ухудшилось, в связи с чем ей потребовалась госпитализация.

В настоящий момент артистка проходит лечение. Сообщалось, что врачи запретили звезде перелеты и любые выступления «до полной стабилизации состояния».

Композиция МакSим «Знаешь ли ты» является неофициальным гимном ФК «Спартак» и в том числе исполняется при больших победах клуба, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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