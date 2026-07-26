На Украине 10 день продолжаются протесты из-за отставки Федорова
26 июля 202608:32
Денис Постольский
Протесты из-за отставки главы Минобороны Украины Михаила Федорова продолжаются десятый день подряд, сообщает издание «Общественное. Новости».
25 июля акции прошли в Киеве, Львове, Харькове, Ивано-Франковске, Ужгороде, Днепропетровске, Хмельницком, Черкассах, Николаеве и ряде других городов. Митингующие требуют вернуть экс-министра на должность руководителя военного ведомства.
Ранее в России не исключили, что Федоров может начать президентскую кампанию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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