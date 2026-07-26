«Энергетический терроризм»: Украина атаковала торговое судно Ирана
В МИД республики подчеркнули, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия.
Накануне Украина в Каспийском море атаковала иранское торговое судно: один человек погиб, еще один — ранен. В Иране заявили, что республика оставляет за собой право на ответные действия. Ранее Киев несколько раз атаковал Каспийский трубопроводный консорциум в Черном море. В США уже предостерегли Украину от подобных действий.
ИРАН МОЖЕТ ОТВЕТИТЬ
В Министерстве иностранных дел Ирана заявили после удара Украины, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия. В МИД подчеркнули, что ответственность за это будет лежать на Киеве и его союзниках. К тому же в ведомстве напомнили, что Иран никогда не вмешивался в конфликт России и Украины.
«Иран не будет колебаться в вопросе защиты собственных интересов и нацбезопасности в соответствии с принципами и основополагающими нормами международного права, в особенности принципа законной самообороны», - говорится в Telegram-канале иранского министерства.
После произошедшего дипведомство Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины. В Тегеране резко осудили атаку, назвав ее ударом по гражданскому судну. В Иране также подчеркнули, что этот удар нарушает устав ООН и является актом агрессии, способным привести к дальнейшей эскалации, пишет RT.
УКРАИНСКИЕ АТАКИ
Утром 25 июля Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море. В результате этого на корабле произошел взрыв, один моряк погиб, а еще один был ранен, передает агентство IRNA. Удар подтвердил украинский президент Владимир Зеленский.
Кроме того, неделю назад Украина беспилотниками ударила по двум судам на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. В связи с ЧП погрузка нефти на терминале была приостановлена, разлива топлива удалось избежать. Перед этим было еще несколько ударов ВСУ на объекте.
В МИД Казахстана осудили атаки ВСУ на танкеры, осуществляющие перевозку нефти КТК. В ведомстве подчеркнули, что такие действия рассматриваются как недопустимое посягательство на экономические интересы республики. Казахстан потребовал немедленно прекратить обстрелы и принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности экспортной инфраструктуры страны.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 млн тонн в год является крупнейшим маршрутом для транспортировки топлива из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана. Магистраль протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря. Там нефть отгружают на танкеры через морской терминал.
В список крупнейших акционеров входят Россия (через «Транснефть»), Казахстан (через «Казмунайгаз»), а также структуры «Лукойла», СП «Роснефть», Chevron, Shell и ExxonMobil.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КИЕВА
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что, атакуя инфраструктуру КТК, Украина наносит удары и по Казахстану, и по США, так как акционерами выступают в том числе американские компании, передает RT. Он также назвал удары Киева по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума энергетическим терроризмом.
«Это энергетический терроризм: то, что они творят в Черном море... в Азовском море, — это террористические атаки... потенциально крайне опасные», - сказал Песков журналистам.
Между тем, в администрации президента США Дональда Трампа уже предостерегли Киев от атак в Черном море. По данным Wall Street Journal, нефтегазовая корпорация Chevron обратилась к Белому дому с просьбой повлиять на продолжающиеся атаки ВСУ в этой акватории, после чего власти США потребовали от Украины ограничить удары.
Уточняется, что Вашингтон рассматривает Каспийский трубопроводный консорциум, который не один раз подвергался украинским атакам, как важнейший канал поставок казахстанских энергоносителей на европейские рынки, служащий альтернативой российским.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью НСН подчеркнул, что только нормализация ближневосточного конфликта и отсутствие других негативных факторов позволит ценам на нефть не увеличиваться.
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