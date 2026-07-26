«Энергетический терроризм»: Украина атаковала торговое судно Ирана

ИРАН МОЖЕТ ОТВЕТИТЬ

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили после удара Украины, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия. В МИД подчеркнули, что ответственность за это будет лежать на Киеве и его союзниках. К тому же в ведомстве напомнили, что Иран никогда не вмешивался в конфликт России и Украины.

«Иран не будет колебаться в вопросе защиты собственных интересов и нацбезопасности в соответствии с принципами и основополагающими нормами международного права, в особенности принципа законной самообороны», - говорится в Telegram-канале иранского министерства.