МО: За ночь силы ПВО сбили более 130 дронов ВСУ
Минувшей ночью 26 июля российские силы ПВО ликвидировали 133 украинских беспилотника над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что это произошло в период с 20:00 часов по московскому времени 25 июля до 08:00 утра 26-го.
Отмечается, что дроны были сбиты над Белгородским, Брянским, Калужским, Курским, Московским, Орловским, Ростовским и Смоленским регионами. Кроме того, добавили в министерстве, БПЛА ВСУ удалось уничтожить над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.
Ранее в МИД России призвали профильные международные структуры и СМИ осудить удары ВСУ по Кировской и Запорожской областям, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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