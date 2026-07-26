МО: За ночь силы ПВО сбили более 130 дронов ВСУ

В ведомстве уточнили, что это произошло в период с 20:00 часов по московскому времени 25 июля до 08:00 утра 26-го.

Отмечается, что дроны были сбиты над Белгородским, Брянским, Калужским, Курским, Московским, Орловским, Ростовским и Смоленским регионами. Кроме того, добавили в министерстве, БПЛА ВСУ удалось уничтожить над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

Ранее в МИД России призвали профильные международные структуры и СМИ осудить удары ВСУ по Кировской и Запорожской областям, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».