На Эльбрусе нашли тело 11-летнего мальчика и его раненого отца

На горе Эльбрус спасатели обнаружили тело 11-летнего мальчика и его раненого отца, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

СК: 11-летний ребенок погиб во время восхождения на Эльбрус

Их эвакуацию отложили на 20 июля на светлое время суток. Для транспортировки используют коммерческий вертолет HeliAction.

На месте работают 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и спасатели центра «Лидер».

Ранее стало известно, что 40-летнего Романа М., который сорвался с Эльбруса вместе с 11-летним сыном, не могут достать спасатели из-за сложной местности. Мужчина с переломанными рёбрами и коленями ждет помощи, находясь недалеко от тела своего погибшего ребёнка. Он любитель и мечтал покорить все точки горы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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