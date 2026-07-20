На Эльбрусе нашли тело 11-летнего мальчика и его раненого отца
На горе Эльбрус спасатели обнаружили тело 11-летнего мальчика и его раненого отца, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Их эвакуацию отложили на 20 июля на светлое время суток. Для транспортировки используют коммерческий вертолет HeliAction.
На месте работают 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и спасатели центра «Лидер».
Ранее стало известно, что 40-летнего Романа М., который сорвался с Эльбруса вместе с 11-летним сыном, не могут достать спасатели из-за сложной местности. Мужчина с переломанными рёбрами и коленями ждет помощи, находясь недалеко от тела своего погибшего ребёнка. Он любитель и мечтал покорить все точки горы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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