На Эльбрусе нашли тело 11-летнего мальчика и его раненого отца

Их эвакуацию отложили на 20 июля на светлое время суток. Для транспортировки используют коммерческий вертолет HeliAction.

На месте работают 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и спасатели центра «Лидер».

Ранее стало известно, что 40-летнего Романа М., который сорвался с Эльбруса вместе с 11-летним сыном, не могут достать спасатели из-за сложной местности. Мужчина с переломанными рёбрами и коленями ждет помощи, находясь недалеко от тела своего погибшего ребёнка. Он любитель и мечтал покорить все точки горы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

