В Совфеде призвали ужесточить допуск к экстремальному туризму

Комментируя инцидент на Камчатке, где при спуске на сапборде россиянин получил оскольчатый перелом бедра, он указал, что не все организаторы экстремальных развлечений «обладают необходимой квалификацией и способны обеспечить безопасность людей».

По словам сенатора, в настоящее время требования в основном предъявляются к инструкторам-проводникам, но привлекать к ответственности следует и организаторов туров.

«Необходимо проработать введение обязательной аккредитации... а также усилить контроль за соблюдением требований безопасности и ответственность за их нарушение», - заключил Гибатдинов.

Ранее спасатели нашли туристическую группу, которая исчезла во время сплава по рекам в Магаданской области, сообщает 360.ru.

