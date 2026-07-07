В Совфеде призвали ужесточить допуск к экстремальному туризму
Рынок экстремального туризма в России развивается быстрее, чем его законодательное регулирование. Об этом NEWS.ru заявил сенатор Айрат Гибатдинов.
Комментируя инцидент на Камчатке, где при спуске на сапборде россиянин получил оскольчатый перелом бедра, он указал, что не все организаторы экстремальных развлечений «обладают необходимой квалификацией и способны обеспечить безопасность людей».
По словам сенатора, в настоящее время требования в основном предъявляются к инструкторам-проводникам, но привлекать к ответственности следует и организаторов туров.
«Необходимо проработать введение обязательной аккредитации... а также усилить контроль за соблюдением требований безопасности и ответственность за их нарушение», - заключил Гибатдинов.
Ранее спасатели нашли туристическую группу, которая исчезла во время сплава по рекам в Магаданской области, сообщает 360.ru.
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