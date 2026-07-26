Тегеран ликвидировал более 200 солдат США после нарушения перемирия

Иранские Вооруженные силы ликвидировали более 200 военнослужащих США, дислоцированных на базах на Ближнем Востоке, с момента нарушения Вашингтоном перемирия, сообщает Tasnim со ссылкой на представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейна Мохеби.

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По его словам, количество раненых значительно больше этой цифры. Отмечается, что вся предоставляемая США статистика является ложью. Мохеби предложил США пригласить журналистов на американские базы, атакованные ранее Ираном.

Ранее стало известно, что подконтрольные Ирану сети контрабандистов перевозят в Великобританию «тайных агентов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ближний ВостокСШАИран

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