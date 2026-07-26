Тегеран ликвидировал более 200 солдат США после нарушения перемирия

Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца текущего года До 12 выросло число погибших в результате атаки ВСУ на турбазу в Запорожской области Бизнес попросил наладить механизм страхования товаров на маркетплейсах Роскачество предупредило об опасности нарушения «холодовой цепи» при доставке «Одиссее» предрекают сборы более $ 1 млрд