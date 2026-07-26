В Ростове из-за непогоды погиб 1 человек, 13 пострадали

В Ростове-на-Дону из-за ливня и шквалистого ветра погиб один человек, еще 13 пострадали. Об этом в своем канале в «Максе» написал глава города Александр Скрябин.

Он рассказал, что семь человек были госпитализированы из-за непогоды.

Между нормативами и стихией: Кто виноват в затоплениях на Урале

По словам политика, из-за ливня и ветра в муниципалитете зафиксировали свыше 100 экстренных инцидентов, ликвидацией которых всю ночь занимались девять расчетов городской и областной поисково-спасательных служб, а также 21 аварийная бригада.

Скрябин уточнил, что сейчас специалисты уже полностью нормализовали водоснабжение и устранили последствия 26 ЧП. Отмечается, что они расчищали дороги от упавших деревьев и восстанавливали электроэнергию на оставшихся под контролем 73 объектах.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Ростовской области из‑за неблагоприятных погодных условий было нарушено движение 27 поездов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
ТЕГИ:ПострадавшиеРостов-на-ДонуЭлектричествоПогодаСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры