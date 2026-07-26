В Ростове из-за непогоды погиб 1 человек, 13 пострадали
В Ростове-на-Дону из-за ливня и шквалистого ветра погиб один человек, еще 13 пострадали. Об этом в своем канале в «Максе» написал глава города Александр Скрябин.
Он рассказал, что семь человек были госпитализированы из-за непогоды.
По словам политика, из-за ливня и ветра в муниципалитете зафиксировали свыше 100 экстренных инцидентов, ликвидацией которых всю ночь занимались девять расчетов городской и областной поисково-спасательных служб, а также 21 аварийная бригада.
Скрябин уточнил, что сейчас специалисты уже полностью нормализовали водоснабжение и устранили последствия 26 ЧП. Отмечается, что они расчищали дороги от упавших деревьев и восстанавливали электроэнергию на оставшихся под контролем 73 объектах.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Ростовской области из‑за неблагоприятных погодных условий было нарушено движение 27 поездов.
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