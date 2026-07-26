В Ростове из-за непогоды погиб 1 человек, 13 пострадали

В Ростове-на-Дону из-за ливня и шквалистого ветра погиб один человек, еще 13 пострадали. Об этом в своем канале в «Максе» написал глава города Александр Скрябин.

Он рассказал, что семь человек были госпитализированы из-за непогоды.