Альпинист погиб при восхождении в Кабардино-Балкарии
Два альпиниста сорвались со скал в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Об этом со ссылкой на региональное МЧС сообщает RT.
По данным ведомства, инцидент произошёл в верховьях ущелья Адыл-су в районе пика Виа-тау на высоте около 3 700 метров.
В Следственном управлении СК РФ по республике уточнили, что один из альпинистов погиб, другой получил многочисленные травмы.
«Следственными органами проводится доследственная проверка», - говорится в сообщении.
Ранее в Японии погиб катавшийся на сноуборде и попавший под лавину россиянин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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