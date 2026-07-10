Альпинист погиб при восхождении в Кабардино-Балкарии

По данным ведомства, инцидент произошёл в верховьях ущелья Адыл-су в районе пика Виа-тау на высоте около 3 700 метров.

В Следственном управлении СК РФ по республике уточнили, что один из альпинистов погиб, другой получил многочисленные травмы.

«Следственными органами проводится доследственная проверка», - говорится в сообщении.

Ранее в Японии погиб катавшийся на сноуборде и попавший под лавину россиянин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

