Альпинист погиб при восхождении в Кабардино-Балкарии

Два альпиниста сорвались со скал в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Об этом со ссылкой на региональное МЧС сообщает RT.

При восхождении на Эльбрус группы из 10 человек скончался альпинист

По данным ведомства, инцидент произошёл в верховьях ущелья Адыл-су в районе пика Виа-тау на высоте около 3 700 метров.

В Следственном управлении СК РФ по республике уточнили, что один из альпинистов погиб, другой получил многочисленные травмы.

«Следственными органами проводится доследственная проверка», - говорится в сообщении.

Ранее в Японии погиб катавшийся на сноуборде и попавший под лавину россиянин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:СмертьАльпинистыКабардино-балкарияСледственный Комитет Рф

Горячие новости

Все новости

партнеры