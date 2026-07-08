Чувствуют безнаказанность: Спасатели возмутились поведением россиян на воде

Инспекторы не успевают следить за всеми нарушителями, а они знают об этом и пользуются ситуацией, заявил НСН Алексей Дударев.

Пьяные водители водного транспорта не чувствуют, что их наказание неизбежно и неотвратимо, поэтому спокойно гоняют в нетрезвом виде, рассказал НСН президент Российского союза спасателей Алексей Дударев.

В России участились случаи инцидентов на воде: за последнюю неделю произошло минимум три случая, когда действия водителей катеров и гидроциклов привели к травмам и даже летальным исходам. Дударев объяснил, почему МЧС не успевает следить за всеми нарушителями.

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«К сожалению, единственные, кто может проверять документы безопасности на акватории, — это Государственная инспекция маломерных судов. Она может следить за ситуацией на воде, но многие приезжают на машинах с прицепами, а потом спускают лодки и гидроциклы и начинают гонять. Еще одна проблема — нехватка сотрудников, которые очень малочисленны и не могут уследить за каждым спуском у берега. К тому же у наших граждан техника гораздо мощнее и сильнее, чем у инспекторов, поэтому они могут уйти от преследования. У нарушителей нет понимания, что наказание за их действия будет неотвратимо и сурово. Поэтому сколько бы мы ни занимались профилактикой и не разъясняли про безопасность, каждый год к водоемам тянется масса людей, которые нарушают правила, а потом пьяными идут в реку или садятся за руль. Единственный вариант это пресечь — наращивать число инспекторов на воде, чтобы они были где-то на виду, а люди видели, что они есть. Тогда лишний раз не будут нарушать», — объяснил он.

Ранее Дударев предупредил россиян в эфире НСН, что им может грозить за поджог тополиного пуха.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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