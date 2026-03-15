Мощнейшая атака на Москву: ВСУ массово ударили дронами по РФ
Кроме того, Украина вновь обстреляла ракетами Белгород и Белгородский округ.
Минувшей ночью ВСУ атаковали российские регионы беспилотниками и ракетами. В некоторых областях есть разрушения, возникли возгорания и проблемы с энергоинфраструктурой. До этого силы ПВО отразили самую массированную атаку на Москву с начала года.
РАКЕТНАЯ АТАКА
Ночью 15 марта ВСУ вновь осуществили массированный ракетный обстрел Белгорода и Белгородского округа. По данным Telegram-канала «Shot», Украина для атаки на Белгородскую область, предположительно, применила ракеты HIMARS. Отмечается, что первые хлопки были слышны в 03:20 по московскому времени. Местные жители рассказали, что в Белгороде прозвучало около 20 взрывов.
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки никто не пострадал, однако, по его словам, был нанесен серьезный урон объектам энергоинфраструктуры. В связи с обстрелом в городе и районе наблюдаются перебои с электричеством, водоснабжением и отоплением.
Известно, что на территории одного из объектов в Белгороде возник пожар. На место ЧП прибыли расчеты МЧС. Также в связи с атакой были зафиксированы повреждения остекления в многоквартирном доме, передает RT.
Это уже не первая массированная ракетная атака ВСУ по российским регионам за текущую неделю. Так, вечером 10 марта Украина ударила по Брянску ракетами Storm Shadow французско-британского производства. В результате обстрела в городе погибли восемь человек, 47 пострадали.
В СК России произошедшее признали терактом. После атаки официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ВСУ не смогли бы нанести удар без помощи Британии. Позже в МИД РФ вызвали послов Великобритании и Франции и выразили им решительный протест. В ведомстве предупредили, что Лондон и Париж будут в ответе за эскалацию конфликта на Украине при дальнейшем соучастии в преступлениях Киева.
АТАКА БПЛА
Кроме того, минувшей ночью ВСУ атаковали ряд российских регионов беспилотниками. Так, массированной атаке подверглась Ростовская область. Сообщалось примерно о 40 сбитых дронах.
Губернатор региона Юрий Слюсарь в Сети написал, что ВСУ ударили беспилотниками по городам Каменск-Шахтинский, Миллерово, Новошахтинск, Ростов-на-Дону (западная окраина) и Шахты. К тому же, по его словам, налету украинских дронов-камикадзе подверглись девять районов в регионе: Белокалитвинский, Боковский, Кашарский, Милютинский, Мясниковский, Неклиновский, Тарасовский, Тацинский и Чертковский.
В свою очередь губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в ночь на 15 марта украинский дрон попал в многоквартирный дом на улице Владимира Петровского в Советском районе Волгограда. В Telegram-канале областной администрации указано, что в доме №4 были выбиты стекла в отдельных квартирах, в результате ЧП никто не пострадал. После случившегося Бочаров дал поручения всем оперативным службам и муниципальному образованию уточнить детали о повреждениях, ликвидации последствий и подготовить пункты временного размещения.
Об атаке дронов ВСУ в воскресенье объявили и в Мордовии. В официальном Telegram-канале республики сообщили, что Саранск был атакован БПЛА в ночь на 15 марта. В результате инцидента никто не пострадал. Отмечается, что для ликвидации последствий были задействованы все необходимые силы и средства.
В оперштабе Краснодарского края уточнили, что в результате атаки БПЛА ВСУ произошло возгорание на территории нефтебазы в пригороде Тихорецка. Отмечается, что во время инцидента никто не пострадал. В штабе добавили, что в Тихорецком районе обломками БПЛА были также повреждены две высоковольтные линии.
До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе Шебекино во время атаки дрона ВСУ на коммерческий объект пострадали четыре женщины.
МОЩНЕЙШАЯ АТАКА НА МОСКВУ
Кроме того, накануне ПВО отразили самую массированную атаку дронами на Москву с начала 2026 года. ВСУ весь день и весь вечер 14 марта направляли на российскую столицу беспилотники. Мэр города Сергей Собянин сообщил о 65 украинских БПЛА, сбитых на подлете к Москве. Отмечается, что все они были ликвидированы менее чем за 12 часов. Позже политик рассказал, что количество сбитых БПЛА на подлете к Москве выросло до 67.
Известно, что дроны ВСУ были сбиты под Дубной, в Королеве, а также в Истринском и Раменском районах и в Троицком округе. В связи с атакой временно были закрыты столичные аэропорты. Собянин рассказал, что в результате ЧП никто не пострадал, на местах падения обломков БПЛА работали специалисты.
В предыдущий раз подобные крупные атаки на столицу наблюдались в 2025 году. Так, вечером 10 декабря и в ночь на 11 декабря ПВО уничтожили 32 беспилотника, летевших на Москву. До этого атака фиксировалась 27 октября, когда силы ПВО за сутки уничтожили 32 беспилотника, летевших на город, а накануне вечером было сбито еще пять дронов, напоминает ТАСС.
Еще одна подобная атака наблюдалась в сентябре прошлого года, когда в небе над Московским регионом с вечера 22 сентября сбили 46 БПЛА, в том числе 31 — с начала суток 23 сентября.
Всего, по данным Министерства обороны РФ, минувшей ночью над территорией России ПВО сбили 170 украинских беспилотников. В ведомстве уточнили, что это произошло в период с 21:00 по московскому времени 14 марта до 07:00 утра 15 марта.
В министерстве рассказали, что БПЛА ВСУ удалось уничтожить над Брянской, Белгородской, Волгоградской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ростовской и Саратовской областями, Московским регионом, а также над Краснодарским краем, Адыгеей, Крымом и Черным морем, пишет RT. В частности, по данным МО, были ликвидированы 20 украинских дронов, летевших на Москву.
14 марта в Минобороны РФ сообщили, что за сутки ПВО сбили десять авиационных бомб и 285 беспилотников ВСУ над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В ДТП с трамваями в Москве пострадали более 10 человек
- МО: За ночь ПВО сбили 170 дронов ВСУ
- Умерла еще одна пострадавшая в теракте в «Крокус Сити Холле»
- Нехватка ракет: Израиль попросил помощи Зеленского в борьбе с дронами ИРИ
- СМИ: Цаликов получил взятки мотоциклом и «живыми» деньгами
- Мощнейшая атака на Москву: ВСУ массово ударили дронами по РФ
- Дмитриев прокомментировал слова Зеленского о том, что Трамп относится к нему как к сыну
- ВСУ атаковали многоквартирный дом в Волгограде
- Нацбанк Украины продал свыше 1 млрд долларов из золотовалютных резервов
- Трамп прокомментировал слухи о гибели нового верховного лидера Ирана Хаменеи