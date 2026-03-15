Мощнейшая атака на Москву: ВСУ массово ударили дронами по РФ

Известно, что на территории одного из объектов в Белгороде возник пожар. На место ЧП прибыли расчеты МЧС. Также в связи с атакой были зафиксированы повреждения остекления в многоквартирном доме, передает RT.

Это уже не первая массированная ракетная атака ВСУ по российским регионам за текущую неделю. Так, вечером 10 марта Украина ударила по Брянску ракетами Storm Shadow французско-британского производства. В результате обстрела в городе погибли восемь человек, 47 пострадали.

В СК России произошедшее признали терактом. После атаки официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ВСУ не смогли бы нанести удар без помощи Британии. Позже в МИД РФ вызвали послов Великобритании и Франции и выразили им решительный протест. В ведомстве предупредили, что Лондон и Париж будут в ответе за эскалацию конфликта на Украине при дальнейшем соучастии в преступлениях Киева.