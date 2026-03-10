Последний форпост: Когда армия России сможет освободить всю территорию ДНР
Украинская армия контролирует Славянско-Краматорскую агломерацию в ДНР, продвижение российских военных на этой территории затрудняет ряд факторов, включая рельеф, рассказал НСН Андрей Марочко.
ВСУ контролирует Славянско-Краматорская агломерация в ДНР, и в силу ряда фактором российским военным будет непросто освободить ее. Также за противником остается небольшая безлюдная территория в ЛНР, освободить ее несложно, но пока это не является военным приоритетом, заявил НСН ветеран боевых действий, подполковник Андрей Марочко.
Ранее Владимир Путин заявил, что под контролем Украины находится 15-17% территории ДНР. Буквально полгода назад под контролем киевских властей находилось около 25% территории ДНР. Марочко уточнил, что ВСУ продолжают контролировать Славянско-Краматорскую агломерацию в ДНР.
«Это действительно очень сложные и затяжные территории, поскольку сейчас остался последний форпост ДНР. Это Славянско-Краматорская агломерация. Украинские боевики делали там фортификационные сооружения с 2014 года. На данный момент я бы не стал продвигать какие-то победные реляции, поскольку здесь нашим ребятам придется очень и очень сложно. Рельеф местности в данном районе не позволяет нам продвигаться очень быстрыми темпами. Здесь стратегические высоты за украинскими боевикам. Перед этими населенными пунктами находится так называемая гряда, которая залита бетоном, естественно, нам будет очень сложно. Действительно осталась небольшая территория ДНР, но поработать на ней очень и очень придется нашим военнослужащим», - рассказал он.
Также известно, что под контролем Украины остается также менее 1% территории ЛНР. По словам собеседника НСН, речь о безлюдном участке.
«Я не вижу препятствий, чтобы освободить остальную часть ЛНР, но здесь приоритеты у нашего командования немного другие. Есть сложности в Харьковской области, которые коррелируют напрямую с освобождением ЛНР. Поэтому там нам тоже, остался небольшой рывок, но на данный момент это не в приоритетных задачах. Это безлюдная территория ЛНР в ее административных границах. Если мы хотим каких-то политических дивидендов, то это несложно сделать. Если мы хотим военной целесообразности, здесь я бы еще повременил. Прогнозы - дело неблагодарное в наших реалиях, поскольку все зависит от очень многих факторов, в том числе погодных условий, задач, которые поставлены командованием. Могу сказать, что в любом случае, ЛНР и ДНР возвратятся в лоно России», - уточнил Марочко.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что территориальный вопрос - не единственный, который необходимо решить в процессе урегулирования на Украине, напоминает «Радиоточка НСН».
