Также известно, что под контролем Украины остается также менее 1% территории ЛНР. По словам собеседника НСН, речь о безлюдном участке.

«Я не вижу препятствий, чтобы освободить остальную часть ЛНР, но здесь приоритеты у нашего командования немного другие. Есть сложности в Харьковской области, которые коррелируют напрямую с освобождением ЛНР. Поэтому там нам тоже, остался небольшой рывок, но на данный момент это не в приоритетных задачах. Это безлюдная территория ЛНР в ее административных границах. Если мы хотим каких-то политических дивидендов, то это несложно сделать. Если мы хотим военной целесообразности, здесь я бы еще повременил. Прогнозы - дело неблагодарное в наших реалиях, поскольку все зависит от очень многих факторов, в том числе погодных условий, задач, которые поставлены командованием. Могу сказать, что в любом случае, ЛНР и ДНР возвратятся в лоно России», - уточнил Марочко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что территориальный вопрос - не единственный, который необходимо решить в процессе урегулирования на Украине, напоминает «Радиоточка НСН».

