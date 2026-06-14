Серийному убийце женщин и бабушек Филькину смягчили приговор

27 марта Московский областной суд приговорил Филькина к 22 годам колонии строгого режима, а также частично удовлетворил иски потерпевших на сумму более 513 тыс. рублей.

Следствие считает, что Филькин с 2020 по 2022 годы совершил на территории Московской области 12 особо тяжких преступлений. Он завладевал имуществом одиноко проживающих пожилых женщин. Чтобы подавить сопротивление, злоумышленник применял предметы, использовавшиеся в качестве оружия, а также удушающие приемы. В результате две женщины скончались. Троих потерпевших он не смог убить по независящим от него обстоятельствам.

Ранее стало известно, что пожизненно осужденные маньяки и серийные убийцы в России, как правило, отбывают наказание в колониях особого режима с усиленным надзором и жесткими условиями содержания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

