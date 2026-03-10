«Патриоты» — на Восток: Зачем ВСУ атаковали Брянск иностранными ракетами
Брянск могли атаковать ракетами Storm Shadow с территории Полтавской, Сумской или Черниговской области, сказал НСН Максим Кондратьев.
Одна ракета Storm Shadow, которыми ВСУ атаковали Брянскую область, стоит порядка 3,5 миллиона долларов, а такие удары по российским регионам нужны для привлечения внимания мировых СМИ на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, заявил НСН основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.
В результате ракетного удара по Брянску шесть мирных жителей погибли, 37 пострадали, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, были целенаправленно атакованы мирные жители. По данным СМИ, ВСУ применили ракеты Storm Shadow. По мнению Кондратьева, атака велась из Черниговской, Сумской либо Полтавской области.
«На фото и видео, которые распространяются в соцсетях, видно, что были не только ракеты, но и очертания чего-то, очень похожего на беспилотники. Франко-английские ракеты Storm Shadow запускаются непосредственно с самолета. Дальнобойность ракеты — порядка 560 километров, вероятнее всего, их запускали из Черниговской, Сумской или Полтавской области. Их скорость — порядка 1000 км/ч, они летят на очень низкой высоте, в данном случае порядка 20 минут. Это очень высокоточные ракеты с отклонением порядка трех метров. Когда их много, их трудно уничтожить средствами ПВО, они устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы. Полагаю, что в этом случае их было слишком много, поэтому часть ракет уничтожить не удалось. У них осколочно-фугасная боевая часть весом почти полтонны — 450 килограммов. Одна такая ракета стоит порядка $3,5 млн», — сказал Кондратьев.
Собеседник НСН предположил, что атакой по мирным жителям Зеленский попытался привлечь к себе внимание мировых СМИ на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
«Любые текущие атаки имеют очень большую политическую подоплеку со стороны Зеленского. Весь фокус внимания мировых СМИ ушел сейчас в направление Ближнего Востока, в противостояние США, Израиля и Ирана. Все атаки беспилотников по территории России не обратили на себя внимание мировых СМИ, Зеленский решил пойти дальше и использовать эти ракеты, чтобы посмотреть, как на это отреагируют в мире. Сейчас украинский лидер оказался в тени, а ракеты Patriot едут на Ближний Восток, потому что расходы этих ракет там колоссальные, ведь США должны защищать своих союзников, свои военные базы. Конечно же, использование этих ракет было согласовано с Минобороны Франции и Великобритании, с их военно-промышленным комплексом. Это современная электроника, которую нельзя просто взять и запустить, нельзя записать в них полетные планы без согласования с производителем этих ракет», — подытожил он.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Украина получила от Великобритании дополнительную партию ракет Storm Shadow.
