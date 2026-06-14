Херсонская область полностью осталась без электроснабжения

В компании заявили, что это связано с «технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области. Другие подробности того, почему регион полностью обесточен, пока нет.

До этого глава региона Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за атак беспилотных летательных аппаратов в регионе повреждены энергетические объекты, а область частично осталась без электричества.

Ранее Балицкий исключил передачу ЗАЭС под контроль других стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

