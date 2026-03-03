Военкор Коц: Война на Ближнем Востоке ослабит защиту Украины
Если конфликт США с Ираном затянется, то Украина начтет испытывать нехватку ракет для систем Patriot, которые защищают украинские города, заявил НСН военкор Александр Коц.
В случае, если война на Ближнем Востоке затянется, Украина начнет испытывать недостаток ракет PAC-3 для систем Patriot, которые прикрывают тыловые районы и города, заявил НСН военный корреспондент Александр Коц.
Военная операция США и Израиля на Ближнем Востоке может затянуться на четыре-пять недель, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, американцы могут вести войну бесконечно, так как у них есть запасы вооружений в других странах. Трамп допустил, что может отправить в Иран и сухопутные войска для наземной операции. Пока, если война затянется, США рассматривают возможность передислокации систем противовоздушной обороны Patriot и THAAD из Южной Кореи на Ближний Восток.
«На ходе самой спецоперации никак не отразится. Спецоперация ведется в четырех областях Украины, здесь не задействованы те силы и средства, у которых у Украины скоро будет дефицит в связи с тем, что будут перенаправлены потоки на Ближний Восток. Я имею в виду в первую очередь системы ПВО, те же Patriot, не прикрывают никаких объектов в зоне СВО. Поэтому мы как выполняли свои задачи, так и будем выполнять», - заявил Коц.
Менее защищенными могут оказаться тыловые районы и города Украины из-за того, что США вынуждены будут перенаправлять большое количество противоракет для систем ПВО своим союзникам на Ближний Восток.
«Зеленский говорит, что по программе PURL все вооружения пока идут. Но если война на Ближнем Востоке будет затягиваться, то наступит дефицит, в первую очередь, ракет PAC-3 к Patriot. Кстати, на Ближнем Востоке они себя не очень показали, потому что иранские средства поражения все-таки прорывают эту систему противовоздушной обороны, и у стран, которые подверглись ударам, большие вопросы к американцам. То, как расходуются эти ракеты-перехватчики, говорит о том, что скоро их будет намного меньше. Понятно, что у США арсеналы большие, но они предназначены для обеспечения собственной безопасности, а не своих ближневосточных союзников. Поэтому по ПВО Украина просядет, как и по экономике, там уже говорят о повышении цен на топливо», - предположил Коц.
Кроме того, информационный фокус сместился с Украины на Ближний Восток. Хотя, как считает военкор, вряд ли ближневосточный конфликт затянется надолго.
«Для американцев ближневосточная история намного ближе, чем история Восточной Европы, потому что США исторически воюют на Ближнем Востоке и гробы с американцами возвращаются за океан. Судьбы евреев в Израиле американскому налогоплательщику ближе, чем судьбы украинцев в Ивано-Франковске или Киеве. Но я не верю в то, что Трамп отважится на сухопутную операцию. Трамп любитель играть в быструю. Долгоиграющие проекты с неочевидным результатом его отталкивают. На данный момент я не вижу предпосылок для начала сухопутной операции», - считает военкор.
Президент США Дональд Трамп не решится на наземную операцию в Иране, так как это нанесет непоправимый ущерб его политическому имиджу, заявила ранее младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева в беседе с НСН.
