В случае, если война на Ближнем Востоке затянется, Украина начнет испытывать недостаток ракет PAC-3 для систем Patriot, которые прикрывают тыловые районы и города, заявил НСН военный корреспондент Александр Коц.

Военная операция США и Израиля на Ближнем Востоке может затянуться на четыре-пять недель, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, американцы могут вести войну бесконечно, так как у них есть запасы вооружений в других странах. Трамп допустил, что может отправить в Иран и сухопутные войска для наземной операции. Пока, если война затянется, США рассматривают возможность передислокации систем противовоздушной обороны Patriot и THAAD из Южной Кореи на Ближний Восток.

«На ходе самой спецоперации никак не отразится. Спецоперация ведется в четырех областях Украины, здесь не задействованы те силы и средства, у которых у Украины скоро будет дефицит в связи с тем, что будут перенаправлены потоки на Ближний Восток. Я имею в виду в первую очередь системы ПВО, те же Patriot, не прикрывают никаких объектов в зоне СВО. Поэтому мы как выполняли свои задачи, так и будем выполнять», - заявил Коц.

Менее защищенными могут оказаться тыловые районы и города Украины из-за того, что США вынуждены будут перенаправлять большое количество противоракет для систем ПВО своим союзникам на Ближний Восток.