СМИ: Трамп не планирует проводить отдельную встречу с Зеленским на G7

Президент США Дональд Трамп не планирует проводить отдельную встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским во время саммита G7 во Франции, сообщает Bloomberg.

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Мероприятие стартует на следующей неделе. По данным агентства, Зеленский присоединится к рабочей встрече лидеров стран, входящих в блок. В ней также примет участие глава США.

Саммит G7 состоится в Эвиане 15–17 июня. Трамп проведет двусторонние встречи с лидерами Франции, Катара, ОАЭ, Египта и Индии.

Ранее Reuters сообщило, что Трамп и Зеленский проведут встречу на саммите G7 во Франции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP /ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд ТрампУкраинаВладимир Зеленский

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