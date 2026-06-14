СМИ: Трамп не планирует проводить отдельную встречу с Зеленским на G7
Президент США Дональд Трамп не планирует проводить отдельную встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским во время саммита G7 во Франции, сообщает Bloomberg.
Мероприятие стартует на следующей неделе. По данным агентства, Зеленский присоединится к рабочей встрече лидеров стран, входящих в блок. В ней также примет участие глава США.
Саммит G7 состоится в Эвиане 15–17 июня. Трамп проведет двусторонние встречи с лидерами Франции, Катара, ОАЭ, Египта и Индии.
Ранее Reuters сообщило, что Трамп и Зеленский проведут встречу на саммите G7 во Франции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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