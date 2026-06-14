Оппозиционер Царукян подал в суд на Пашиняна и общественное ТВ

Лидер оппозиционнной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян подал в суд на главы правительства Никола Пашиняна и национальное телевидение, следует из данных на портале судебной статистики datalex.am.

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Оппозиционер требует от премьер-министра опровергнуть высказывания в свой адрес, в котором Пашинян называл его шпионом и агентом, а также обвинял в криминальном сговоре и разграблении армянского народа. Также Царукян хочет взыскать с политика 24,54 тысячи долларов в качестве компенсации морального вреда.

От телевидения политик требует опровержения сообщений о том, что его партия была основана по указанию бывшегопрезидента Армении Роберта Кочаряна, и намерен взыскать 32,5 тысячи долларов и добиться возмещения судебных расходов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет продвигать свои законы, если окончательные подсчеты допустят в парламенте еще одну партию, сообщил НСН экс-депутат Национального собрания страны Арман Абовян.

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ФОТО: ТАСС / Александр Патрин
ТЕГИ:АрменияНикол Пашинян

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