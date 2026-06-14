Додик указал на большую мудрость Путина в недопущении масштабных ударов по Украине

Так он отреагировал на действия российского лидера в отношении Киева. «Я думаю, президент Путин проявил большую мудрость в том, что он не допускает масштабных ударов, которые повлекли бы гибель многих мирных жителей. И в том, что спецоперация ведется с огромным вниманием к защите гражданского населения», — указал Додик.

Политик отметил, что Москва стремится минимизировать страдания мирных граждан, поэтому заранее предупреждает о планах нанести удары по определенным объектам.

Ранее Путин заявил, что страны НАТО развязали войну против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

