Додик указал на большую мудрость Путина в недопущении масштабных ударов по Украине
Президент России Владимир Путин поступает мудро, решая не допускать масштабных ударов по Украине, которые грозят многочисленными жертвами среди мирного населения, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ведущей политической партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорада Додик.
Так он отреагировал на действия российского лидера в отношении Киева. «Я думаю, президент Путин проявил большую мудрость в том, что он не допускает масштабных ударов, которые повлекли бы гибель многих мирных жителей. И в том, что спецоперация ведется с огромным вниманием к защите гражданского населения», — указал Додик.
Политик отметил, что Москва стремится минимизировать страдания мирных граждан, поэтому заранее предупреждает о планах нанести удары по определенным объектам.
Ранее Путин заявил, что страны НАТО развязали войну против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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