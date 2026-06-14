Количество погибших в результате ДТП в Одинцово увеличилось до трех
14 июня 202601:13
Денис Постольский
Количество погибших в результате автомобильной аварии под Одинцово увеличилось до трех, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Подмосковья.
Два человека скончались на месте происшествия еще до прибытия медиков. Еще один скончался в карете скорой помощи. Также 21 человек получил травмы.
Речь идет ДТП с участием маршрутного такси и грузовика на Луцинском шоссе. В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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