СМИ: Вспышка Эболы стала генеральной репетицией новой пандемии
Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является «генеральной репетицией» перед новой эпидемией для мирового здравоохранения, сообщает Financial Times.
По данным издания, Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию чрезвычайной и опасной для стран, оценив региональный риск распространения вируса как высокий. При этом Эбола вряд ли станет причиной следующей пандемии. Однако вспышка в Конго является генеральной репетицией того, что может произойти в будущем, когда международное финансирование глобального здравоохранения сокращается, а доверие общественности к науке тает.
Вспышка Эболы связана с ослаблением новой глобальной системы здравоохранения, заявил директор программы глобального здравоохранения американского Совета по международным отношениям Томас Боллики. Профессор Оксфордского университета Труди Ланг куказал, что Эбола тестирует системы, которые однажды понадобятся для гораздо более масштабной пандемии.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко допустил завоз Эболы в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Вспышка Эболы стала генеральной репетицией новой пандемии
- Серийному убийце женщин и бабушек Филькину смягчили приговор
- СМИ: Трамп не планирует проводить отдельную встречу с Зеленским на G7
- Херсонская область полностью осталась без электроснабжения
- Мадьяр: Венгрия дала согласие на начало переговоров о вступлении Киева в ЕС
- Оппозиционер Царукян подал в суд на Пашиняна и общественное ТВ
- Японский GlobalSign отзывает «цифровые паспорта» российских сайтов
- Количество погибших в результате ДТП в Одинцово увеличилось до трех
- Додик указал на большую мудрость Путина в недопущении масштабных ударов по Украине
- В Турции открылся фестиваль российского кино «Кинопоток»