СМИ: Вспышка Эболы стала генеральной репетицией новой пандемии

По данным издания, Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию чрезвычайной и опасной для стран, оценив региональный риск распространения вируса как высокий. При этом Эбола вряд ли станет причиной следующей пандемии. Однако вспышка в Конго является генеральной репетицией того, что может произойти в будущем, когда международное финансирование глобального здравоохранения сокращается, а доверие общественности к науке тает.

Вспышка Эболы связана с ослаблением новой глобальной системы здравоохранения, заявил директор программы глобального здравоохранения американского Совета по международным отношениям Томас Боллики. Профессор Оксфордского университета Труди Ланг куказал, что Эбола тестирует системы, которые однажды понадобятся для гораздо более масштабной пандемии.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко допустил завоз Эболы в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

