Средства ПВО за сутки уничтожили 754 украинских беспилотника

В ведомстве рассказали, что также были сбиты три снаряда РСЗО HIMARS и три управляемые авиабомбы.

Отмечается, что всего с начала спецоперации на Украине российкими средставми ПВо были уничтожены 121 094 беспилотника ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия нанесла удар по местам запуска украинских ударных БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

