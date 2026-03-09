Средства ПВО за сутки уничтожили 754 украинских беспилотника
9 марта 202613:53
Российские средства ПВО за сутки сбили 754 украинских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что также были сбиты три снаряда РСЗО HIMARS и три управляемые авиабомбы.
Отмечается, что всего с начала спецоперации на Украине российкими средставми ПВо были уничтожены 121 094 беспилотника ВСУ.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия нанесла удар по местам запуска украинских ударных БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Онищенко поддержал форму разных цветов для медсотрудников
- Путин заявил, что Россия продолжит поддерживать Иран
- Средства ПВО за сутки уничтожили 754 украинских беспилотника
- Пять человек погибли в ДТП в Башкирии
- Бесплатное образование оказалось для россиян важнее свободы слова
- Президент РФ поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана
- В МВД предупредили о загрузке вредоносного ПО через игровые приложения
- 6 цветов и новые больничные: Минздрав сделал рекомендации по форме для медиков
- МИД Ирана опроверг удары по Азербайджану, Кипру и Турции
- Певцов назвал «варварством» иностранные псевдонимы в России