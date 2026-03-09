Средства ПВО за сутки уничтожили 754 украинских беспилотника

Российские средства ПВО за сутки сбили 754 украинских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Осколки беспилотника повредили автобус в Сочи

В ведомстве рассказали, что также были сбиты три снаряда РСЗО HIMARS и три управляемые авиабомбы.

Отмечается, что всего с начала спецоперации на Украине российкими средставми ПВо были уничтожены 121 094 беспилотника ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия нанесла удар по местам запуска украинских ударных БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

