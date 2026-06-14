Мадьяр: Венгрия дала согласие на начало переговоров о вступлении Киева в ЕС
Милорад Додик, лидер партии «Союз независимых социал-демократов» (Республика Сербская), высоко оценил подход президента России к ведению боевых действий, сообщает ТАСС.
Политик заявил, что Владимир Путин поступает дальновидно, отказываясь от массированных бомбардировок украинских городов. По словам Додика, подобная сдержанность позволяет избежать массовой гибели мирного населения.
Он подчеркнул, что российская сторона уделяет повышенное внимание защите гражданских лиц, и именно в этом, по его мнению, проявляется мудрость российского лидера.
Кроме того, политик отметил, что Москва заблаговременно информирует о готовящихся точечных ударах по объектам инфраструктуры, что также помогает снизить число жертв среди мирного населения.
Ранее Мадьяр заявил, что Венгрия не потерпит двойных стандартов при приеме Украины в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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