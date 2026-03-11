Песков: Удар Киева по Брянску был невозможен без участия британских специалистов

Удар ракетами Storm Shadow, который Украина нанесла по Брянску, был невозможен без участия британских специалистов. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пэтриоты» — на Восток: Зачем ВСУ атаковали Брянск иностранными ракетами

По его словам, проведение спецоперации направлено на то, чтобы «подобные варварские действия не продолжались».

«Собственно, демилитаризация Киева и лишение Киева возможности наносить такие варварские удары - это является одной из целей СВО», - заключил представитель Кремля.

Ранее Вооруженные силы Украины ударили пр Брянску семью ракетами Storm Shadow, в результате чего погибли шесть человек, ещё 42 получили ранения, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: стоп-кадр с видео
ТЕГИ:Ракетный УдарСпецоперацияУкраинаДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры