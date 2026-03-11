Песков: Удар Киева по Брянску был невозможен без участия британских специалистов

По его словам, проведение спецоперации направлено на то, чтобы «подобные варварские действия не продолжались».

«Собственно, демилитаризация Киева и лишение Киева возможности наносить такие варварские удары - это является одной из целей СВО», - заключил представитель Кремля.

Ранее Вооруженные силы Украины ударили пр Брянску семью ракетами Storm Shadow, в результате чего погибли шесть человек, ещё 42 получили ранения, пишут «Известия».

