Губернатор Белгородской области попал под ракетный обстрел ВСУ

Кроме того, под ракетный обстрел ВСУ попал и глава региона Вячеслав Гладков. В тот момент он как раз осматривал разрушенные объекты с представителями аварийных служб.

ГЛАДКОВ ПОД ОБСТРЕЛОМ

Накануне вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Сети несколько раз сообщал о ракетном обстреле Белгорода со стороны ВСУ. Кроме того, были также атакованы Шебекино и Шебекинский округ.

«Второй за день — и снова ночной — обстрел Белгорода по объектам критической энергетической инфраструктуры. Есть повреждения. Выезжаю на объекты. Объем работы по восстановлению тепла в городе увеличивается, поэтому открыли в здании Росстата и в здании администрации Белгорода пункты временного обогрева», - сообщил политик в своем Тelegram-канале.