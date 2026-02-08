Губернатор Белгородской области попал под ракетный обстрел ВСУ
Это произошло во время рабочей поездки Вячеслава Гладкова.
С 7 февраля ВСУ вновь совершили несколько ракетных обстрелов Белгородской области. В результате этого в регионе пострадали мирные жители, повреждена инфраструктура. Также из-за этого в Белгороде произошло масштабное отключение электроэнергии и отопления.
Кроме того, под ракетный обстрел ВСУ попал и глава региона Вячеслав Гладков. В тот момент он как раз осматривал разрушенные объекты с представителями аварийных служб.
ГЛАДКОВ ПОД ОБСТРЕЛОМ
Накануне вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Сети несколько раз сообщал о ракетном обстреле Белгорода со стороны ВСУ. Кроме того, были также атакованы Шебекино и Шебекинский округ.
«Второй за день — и снова ночной — обстрел Белгорода по объектам критической энергетической инфраструктуры. Есть повреждения. Выезжаю на объекты. Объем работы по восстановлению тепла в городе увеличивается, поэтому открыли в здании Росстата и в здании администрации Белгорода пункты временного обогрева», - сообщил политик в своем Тelegram-канале.
Именно во время этой рабочей поездки атака ВСУ и застала губернатора.
«Проехал по объектам инфраструктуры. Во время осмотра начался повторный ракетный обстрел. Вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятались в укрытие», - написал Гладков в Telegram.
Он уточнил, что утром 7 февраля в Белгороде в результате атаки ВСУ пострадали четыре человека, передает RT. Также повреждены коммерческие и инфраструктурные объекты, автомобили и жилые дома. В областном центре было зафиксировано массовое отключение электроэнергии.
Сообщалось, что в период с 07:00 утра 6 февраля до 14:00 7 февраля город подвергся ударам десяти ракет. Всего, по информации губернатора, за сутки в области зафиксировали удары по более чем 40 населенным пунктам, запущено не менее 21 ракеты и 115 беспилотников, из которых 74 были сбиты, пишут «Известия».
БЛЭКАУТ В БЕЛГОРОДЕ
Ночью 8 февраля ВСУ продолжили ракетами обстреливать Белгородскую область. Ракетная опасность была объявлена в Белгороде и в Белгородском округе, а также в Шебекине и в Шебекинском округе.
«Над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО — отражена ракетная атака противника. По предварительным данным, пострадавших нет», - рассказал Вячеслав Гладков в Сети.
Позже, примерно в 01:50 по московскому времени, ракетную опасность объявили по всему региону. Telegram-канал «Mash» писал, что ВСУ атаковали Белгород РСЗО HIMARS.
Накануне в городе после ракетного обстрела произошло отключение электроэнергии, в результате чего без света остались базовые станции связи и узлы интернет-провайдеров. Также была нарушена работа связи и интернета.
Мэр Белгорода Валентин Демидов объявил, что в городе запустили резервные источники электроснабжения после обстрела. При этом там на фоне отключения электроэнергии вынужденно ограничили работу лифтов.
Утром воскресенья Гладков сообщил, что в регионе «продолжается сложная ситуация» с электричеством.
«Порядка 80 тысяч человек в Белгороде — без тепла. Около 3 тысяч человек — без газа, и около 1 тысячи человек — без электроэнергии. В течение ближайших 1,5 часов электроэнергия для тысячи человек будет подана. Сейчас, как только люди проснутся, газовики пройдут по 3 МКД и вернут газ в квартиры, то есть там все технические вопросы решены. Большая проблема остается только с теплом. Мы ждем подачу тепла к 12 часам дня», - написал он в Telegram.
Между тем, в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 8 февраля российские силы ПВО ликвидировали 22 украинских беспилотника над территорией страны. Из них 11 дронов были сбиты над Брянской областью, шесть — над Черным морем. Еще четыре БПЛА удалось ликвидировать над Калужским регионом и один — над Курским, передает RT.
Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара ВСУ по Шебекинскому округу погиб один мирный житель, еще одна женщина получила тяжелые ранения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
